台南228活動 黃偉哲舉鳳梨為例：受到壓迫就要團結

台南市上午舉辦228紀念活動，市長黃偉哲致詞時有感而發，針對最近中國大陸禁止進口台灣鳳梨，表示「當台灣受到壓力的時候，就是展現團結的時候」。

今年是228事件74周年，台南市政府循往例今天在安平區228紀念公園，舉辦和平追思會，由黃偉哲主持。

市府民政局表示，受到疫情影響，今年僅邀受難者家屬、中央與地方民意代表、各級機關代表的約100人參與。

黃偉哲表示，紀念活動除了要讓大家記住這段難以抹滅的歷史傷痕之外，也希望藉此能傳遞融合、和解、團結的訊息。

他表示，大至整個國家的發展，小至一個產業，甚至一個物件，例如說鳳梨，當台灣受到壓力的時候，就是展現團結的時候，當受到這個外來的阻礙的時候，就是展現內部和解團結的時候，因此，小至單一的個案，大致整個國家的發展，228帶給大家歷史的經驗跟教訓，一定要記取，而且要永遠放在心中，永遠不要再發生。