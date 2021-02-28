快訊

全球抗疫排名我下滑至第7名 莊人祥曝最大原因

國道1號大雅段6車追撞翻車 一家3口受傷送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南228活動 黃偉哲舉鳳梨為例：受到壓迫就要團結

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市政府上午在二二八紀念公園舉辦週年活動。圖／市政府提供
台南市政府上午在二二八紀念公園舉辦週年活動。圖／市政府提供

台南市上午舉辦228紀念活動，市長黃偉哲致詞時有感而發，針對最近中國大陸禁止進口台灣鳳梨，表示「當台灣受到壓力的時候，就是展現團結的時候」。

今年是228事件74周年，台南市政府循往例今天在安平區228紀念公園，舉辦和平追思會，由黃偉哲主持。

市府民政局表示，受到疫情影響，今年僅邀受難者家屬、中央與地方民意代表、各級機關代表的約100人參與。

黃偉哲表示，紀念活動除了要讓大家記住這段難以抹滅的歷史傷痕之外，也希望藉此能傳遞融合、和解、團結的訊息。

他表示，大至整個國家的發展，小至一個產業，甚至一個物件，例如說鳳梨，當台灣受到壓力的時候，就是展現團結的時候，當受到這個外來的阻礙的時候，就是展現內部和解團結的時候，因此，小至單一的個案，大致整個國家的發展，228帶給大家歷史的經驗跟教訓，一定要記取，而且要永遠放在心中，永遠不要再發生。

活動現場黃偉哲帶領大家默哀1分鐘，並與受難者及家屬等人到紀念碑前獻花，現場也響起和平鐘聲。

台南市政府上午在二二八紀念公園舉辦周年活動。記者修瑞瑩／攝影
台南市政府上午在二二八紀念公園舉辦周年活動。記者修瑞瑩／攝影
台南市政府上午在二二八紀念公園舉辦週年活動。圖／市政府提供
台南市政府上午在二二八紀念公園舉辦週年活動。圖／市政府提供

黃偉哲 受難者 鳳梨

延伸閱讀

影／新化大目降十八嬈八卦橋躦轎腳 黃偉哲求平安

陸拒台灣鳳梨 黃偉哲建議銷澳洲：鳳梨換紅酒

黃偉哲號召整合鳳梨地帶4縣市 組「鳳梨台灣隊」突圍

台南鳳梨產量全台第二 黃偉哲：要自立自強、分散外銷

相關新聞

紀念228 蘇貞昌：台灣人不會再接受威權統治禁錮

二二八事件74周年中樞紀念儀式今天在高雄市歷史博物館前舉行。行政院長蘇貞昌出席後在臉書發文表示，二二八是所有從政者都該深...

陸禁台鳳梨 馬英九籲兩岸：盡速放下政治成見

大陸海關日前宣布禁止台灣鳳梨進口大陸，恐衝擊農民生計。前總統馬英九盼台灣與大陸拋政治成見，才能解決問題。馬英九今下午出席...

【後備改革／下】強勢邱國正接國防部長後 後備改革恐仍有變動？

蔡政府國安團隊大調動，其中以陸委會新主委邱太三最受到矚目。曾在李登輝時代擔任過陸委會主委的國安會前秘書長蘇起認為，這次國安換血的重點，不是陸委會，因為蔡總統對於兩岸決策其實和李前總統一樣，決策權都抓在自己手裡。蘇起說，國防部長邱國正才是此波調整的重點，因為美方認為台灣的後備戰力薄弱，邱國正最重要的任務，就是組建後備戰力，讓台灣在兩岸發生戰爭時，可以支持更長時間。

談228 游錫堃：民主非天上掉下來的 要珍惜民主成果

立法院長游錫堃上午出席二二八事件74 周年中樞紀念儀式後，在臉書貼文表示，鞏固民主、護衛自由，希望二二八和平紀念日喚回台...

不滿北市府邀馬 獨派再批馬英九、柯文哲消費228

台北市政府與台灣國家聯盟原訂今天合辦228紀念活動，但該活動也邀請國民黨前主席馬英九演講，引發獨派不滿，台灣國家聯盟決定...

周錫瑋：民進黨今又炒作228 讓台灣人忘記疫苗何時來

今天是二二八紀念日，前台北縣長周錫瑋向受難者致哀並對家屬獻上問候。周錫瑋說，國民黨從1995年起歷任黨主席每年都為了二二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。