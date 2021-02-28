談228 賴清德：互相尊重包容 將台灣打造成更團結國家

今天是228事件74周年，也是林宅血案第41周年，副總統賴清德今早出席義光教會舉辦的228事件暨林家祖孫受難追思禮拜。賴清德在禮拜結束後致詞，他表示，除了追思之外，更重要的意義是從歷史中學習錯誤，從此互相尊重、用愛包容和支持，唯有如此，才能共同將台灣打造成為一個更和解、更公義與更團結的國家。

賴清德表示，今天代表蔡英文總統到義光教會參加追思禮拜。因為228，台灣喪失一整個世代的社會菁英，很多家庭支離破碎，甚至避居海外，也有很多人不敢談論、也不敢追求台灣人的天光。不過，勇敢的台灣人不會被逆境所困，在事件發生後，許多前輩承先啟後，一棒接一棒地努力，台灣民主化後，從前總統李登輝開始，歷屆政府針對228事件做了一系列的努力。

賴清德說，2016年蔡總統就任以後，更積極推動轉型正義，包括在他擔任行政院長任內陸續通過「促進轉型正義條例」、成立促進轉型正義委員會、國家人權博物館、國家人權委員會，後來並連續公布4波刑事有罪判決撤銷名單。「但是這些都還不夠，我們會再繼續努力。」

賴清德說，每年在此時，台灣社會都會思考要用什麼態度面對這樣的歷史事件？除了追思之外，更重要的意義是從歷史中學習錯誤，從此互相尊重、用愛包容和支持，唯有如此，才能共同將台灣打造成為一個更和解、更公義與更團結的國家。

賴清德強調，他要藉此機會感謝義光教會的朋友，「他們為這個社會做了最正面良善的示範。在林家面臨最悲痛的困境時，和林家一起伸出了希望和慈悲的手，在這個受難之地成立義光教會，用行動傳播愛的福音，讓社會和解前進。」

賴清德也說，沒有民主就沒有包容，沒有真相就無法理解。一個願意勇敢面對歷史、追尋真相的社會，不會因此而分裂；「相反地，正是因為勇於面對過去的錯誤，我們的民主才會更鞏固、社會才會更多元自由。」

最後賴清德提到，美國詩人戈爾曼（Amanda Gorman）在美國總統拜登的就職典禮上朗誦自己所寫的「我們攀爬的山丘」詩文，他想以這首詩其中的段落，和228受難家屬及國人同胞共同勉勵，「光一直都在，只要我們敢於看見，只要我們敢於成為光。當日子來臨，我們會走出陰暗，發光發亮，無畏無懼。」