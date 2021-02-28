二二八74周年 藍委：本會期排審返還不當沒收財產修法

228事件74周年，國民黨主席江啟臣表示，面對歷史傷口，「真相、撫慰、和解」是唯一的路。國民黨立委林為洲今天也表示，黨團本會期將在司法法制委員會排案審查藍委蔣萬安提出的「戒嚴時期人民受損權利回復條例」修正草案，盼返還獲補償戒嚴時期違法被沒收的財產。

蔣萬安日前提出修正「戒嚴時期人民受損權利回復條例」，主張應返還威權統治時期不當沒收的人民財產；並指出，促轉會成立至今3年多，促進轉型正義條例早在立法院三讀，雖陸續撤銷司法判決，但對於賠償被害者及其家屬與返還沒收財產，至今仍無具體法律規範。

林為洲表示，228事件，國民黨除了道歉之外，推動立法，返還或補償白色恐怖、戒嚴時期違法被沒收的財產。相關草案現已交付司法法制委員會審查，國民黨團會來排案審查，期盡快完成立法，「他們不做，我們來做。」