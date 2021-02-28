快訊

直播／新確診個案？疫苗有下文？ 指揮中心下午2時記者會

獨／不止鳳梨被禁 六龜蓮霧下周銷往大陸訂單喊停

聽新聞
test
0:00 / 0:00

二二八74周年 藍委：本會期排審返還不當沒收財產修法

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
蔣萬安日前提出修正「戒嚴時期人民受損權利回復條例」 ，主張應返還威權統治時期不當沒收的人民財產。圖／取自林為洲臉書
蔣萬安日前提出修正「戒嚴時期人民受損權利回復條例」 ，主張應返還威權統治時期不當沒收的人民財產。圖／取自林為洲臉書

228事件74周年，國民黨主席江啟臣表示，面對歷史傷口，「真相、撫慰、和解」是唯一的路。國民黨立委林為洲今天也表示，黨團本會期將在司法法制委員會排案審查藍委蔣萬安提出的「戒嚴時期人民受損權利回復條例」修正草案，盼返還獲補償戒嚴時期違法被沒收的財產。

蔣萬安日前提出修正「戒嚴時期人民受損權利回復條例」，主張應返還威權統治時期不當沒收的人民財產；並指出，促轉會成立至今3年多，促進轉型正義條例早在立法院三讀，雖陸續撤銷司法判決，但對於賠償被害者及其家屬與返還沒收財產，至今仍無具體法律規範。

林為洲表示，228事件，國民黨除了道歉之外，推動立法，返還或補償白色恐怖、戒嚴時期違法被沒收的財產。相關草案現已交付司法法制委員會審查，國民黨團會來排案審查，期盡快完成立法，「他們不做，我們來做。」

戒嚴時期 國民黨 司法

延伸閱讀

江柯會釀倒江聲？江啟臣：正面看待 林為洲：我支持江

蔣萬安腳穿「鞋王」成焦點 高嘉瑜不服輸：我可是政壇女鞋頭

共機2月擾台12天 藍委：別再說一家親了

蔣萬安鬆口參選台北市長？ 陳時中回應了

相關新聞

228中樞紀念 蔡英文：將人權意識內化成政府體制DNA

二二八事件74周年中樞紀念儀式今天在歷史現場高雄市歷史博物館前舉行，蔡英文總統強調三點，必須誠實面對歷史、必須充分保障人...

支持江啟臣選下屆黨主席？ 台中市長盧秀燕這麼回應

台中市長盧秀燕今首次對江啟臣參選下屆國民黨黨主席表態，她說：「啟臣願意在這個時刻挺身而出、勇於承擔，我覺得這是一件好事，...

民眾黨將設新北市黨部 謝立功兼首任主委

民眾黨秘書長謝立功今天表示，將於3月設新北市黨部，由他兼任黨部主委，不僅會在新北市長人選上進行評估，在新北市議員選舉也不...

受難者補償方案立場分歧 促轉會甩鍋立院就此收攤？

促轉會任期在依法延長一年後將於今年五月底屆滿，促進轉型正義條例規定的各項任務是否能順利總結、業務如何銜接？特別是受難者補...

台南228活動 黃偉哲舉鳳梨為例：受到壓迫就要團結

台南市上午舉辦228紀念活動，市長黃偉哲致詞時有感而發，針對最近中國大陸禁止進口台灣鳳梨，表示「當台灣受到壓力的時候，就...

紀念二二八 江啟臣：轉型正義不應對任何人清剿

二二八事件74週年，國民黨主席江啟臣今天表示，面對歷史傷口，「真相、撫慰、和解」是唯一的路。追求「轉型正義」，不應是對台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。