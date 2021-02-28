228中樞紀念 蔡英文：將人權意識內化成政府體制DNA

二二八事件74周年中樞紀念儀式今天在歷史現場高雄市歷史博物館前舉行，蔡英文總統強調三點，必須誠實面對歷史、必須充分保障人權和人性的尊嚴、必須堅守民主自由不能交換的價值與信念。「要把人權意識內化成政府體制的DNA，這也是推動轉型、正義的重要目標。」

今年儀式主題為「烏暗會過，天嘛會光，愛佮希望，久久長長」，由台灣基督長老教會仁武教會駐堂牧師田永人擔任司儀，現場三分鐘默哀，歌手謝銘祐演唱歌曲「行」、「路」，思考未來的路，要如何大步向前，而在實現民主的路途上要勇敢邁進。

蔡英文總統表示， 今天聚集在高雄，撫慰遺族，也要互相提醒三件事情。第一，我們必須誠實面對自己的歷史，這次促轉會所推動的台灣轉型正義資料庫的內容，希望深入了解威權統治下壓迫體制到底是怎麼樣侵犯人權？這樣才能提醒大家，只有民主制度才可能出現一個自我節制、勇於反省的政府。

第二，我們必須充分保障人權和人性的尊嚴，國際上的經驗告訴我們，民主有可能倒退，威權也可能復甦，要避免悲劇重演，就要把人權意識內化成政府體制的DNA，這也是推動轉型、正義的重要目標。

第三，我們必須堅守「民主自由不能交換」的價值、信念，民主制度發展的過程需要經過辛苦的調適，也可能進兩步、退一步，或許有些人會覺得社會太紛擾了，懷念起威權統治下的秩序，但我們始終要記得懇切地傾聽民意、和人民對話，讓多元的聲音自由的呈現，讓創意可以自由、自然的發揮，這樣的民主和自由才是台灣能夠持續發展的關鍵。「這是最基本的價值，不能被交易、也不能被交換。」

二二八基金會董事長薛化元表示，二二八事件真相與轉型正義報告針對情治部分已有所突破，死亡、失蹤者更多，顯示不只責任探究未完成，真相釐清也有待加強。轉正已進入新里程碑，要記取教訓，不然容忍自由民主倒退。

「青春拚民主，流血拚自由！」高雄市長陳其邁說，在雄中念書時，司令台後紅樓寫著大大的校訓「實事求是、精益求精」，老師提醒學生更應該看的是在校訓旁的機槍掃射彈孔，這是當年二二八事件中雄中自衛隊的歷史。