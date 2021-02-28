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「半夜出發太累」柯文哲一日北高 臨時取消雲林行程

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
台北市長柯文哲（左二）今騎自行車挑戰「一日北高」，抵達彰化伸港寶天宮檢查點。記者林敬家／攝影
台北市長柯文哲（左二）今騎自行車挑戰「一日北高」，抵達彰化伸港寶天宮檢查點。記者林敬家／攝影

北市柯文哲今騎自行車挑戰「一日北高」，原本預計一路南下到雲林縣口湖遊客中心後再搭高鐵北返，參加北市文化局228事件74周年紀念會，表定抵達彰化伸港寶天宮檢查點是上午7點53分，但柯文哲直到10點43分才到，主辦單位臨時取消前往雲林行程，直接搭高鐵北返。

柯文哲抵達彰化檢查點前，柯粉早在寶天宮等候，高舉「阿伯加油」，雖然時間延誤，仍高喊「阿伯意志力第一名」，「阿伯太強了」。

柯文哲表示，「真的很累」，還是訓練不夠，9小時騎大概一半，到彰化才算一半路，慢慢騎一定騎得完，但下次要辦不要半夜1點出發，一個晚上沒睡覺就像在開急診刀。

他也說，運動是專業，騎這麼長還是要訓練，包括車輛也有差，昨天還被「抓」去學校訓練，算出維持多少速度才不會造成乳酸堆積，所以運動也是科學。

因行程時間延誤，柯文哲在寶天宮未多停留，參拜完與民眾合照結束，連上廁所都沒有，就急忙上車準備搭高鐵北上，取消原定雲林行程。

台北市長柯文哲今騎自行車挑戰「一日北高」，10點40左右抵達彰化伸港寶天宮檢查點。記者林敬家／攝影
台北市長柯文哲今騎自行車挑戰「一日北高」，10點40左右抵達彰化伸港寶天宮檢查點。記者林敬家／攝影
台北市長柯文哲今騎自行車挑戰「一日北高」，抵達彰化收到民眾歡迎。記者林敬家／攝影
台北市長柯文哲今騎自行車挑戰「一日北高」，抵達彰化收到民眾歡迎。記者林敬家／攝影

柯文哲 高鐵 北市

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