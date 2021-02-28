「半夜出發太累」柯文哲一日北高 臨時取消雲林行程

台北市長柯文哲今騎自行車挑戰「一日北高」，原本預計一路南下到雲林縣口湖遊客中心後再搭高鐵北返，參加北市文化局228事件74周年紀念會，表定抵達彰化伸港寶天宮檢查點是上午7點53分，但柯文哲直到10點43分才到，主辦單位臨時取消前往雲林行程，直接搭高鐵北返。

柯文哲抵達彰化檢查點前，柯粉早在寶天宮等候，高舉「阿伯加油」，雖然時間延誤，仍高喊「阿伯意志力第一名」，「阿伯太強了」。

柯文哲表示，「真的很累」，還是訓練不夠，9小時騎大概一半，到彰化才算一半路，慢慢騎一定騎得完，但下次要辦不要半夜1點出發，一個晚上沒睡覺就像在開急診刀。

他也說，運動是專業，騎這麼長還是要訓練，包括車輛也有差，昨天還被「抓」去學校訓練，算出維持多少速度才不會造成乳酸堆積，所以運動也是科學。