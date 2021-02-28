談228 陳菊：人權會一定全力敦促政府落實每一個面向

今天是228事件74周年，監察院長陳菊在臉書上向前輩及家屬致敬，她說，「因為各位的愛，對台灣這塊土地的愛、對家人的愛，勇敢無懼、堅忍卓絕，對自由的想望與追求，成就台灣最值得驕傲的民主。」她也承諾，去年監察院成立的國家人權委員會，一定全力敦促政府落實每一個面向。

陳菊表示，面對威權、戒嚴時期的人權傷害，政府近年努力推動轉型正義工作，落實國際人權憲章要求，持續揭露歷史真相。在去年成立的國家人權委員會，一定全力敦促政府落實每一個面向。願過去的晦暗早日重見光明，也希望大家能夠一起努力，讓台灣民主、自由、人權大步前進。

陳菊也在臉書上推薦「228事件紀念基金會」舉辦的活動及國家人權博物館，她說，228連假，有很多種渡過的方式，「如果你還沒有任何安排，有兩個地方我想推薦給大家。只有勿忘過去慘痛的教訓，才能讓悲劇永遠不再重演。」