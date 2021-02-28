受難者補償方案立場分歧 促轉會甩鍋立院就此收攤？

促轉會任期在依法延長一年後將於今年五月底屆滿，促進轉型正義條例規定的各項任務是否能順利總結、業務如何銜接？特別是受難者補償的程序如何進行、不法沒收財產如何返還？引起關注。

民間團體台灣真相與和解促進會發表聲明表示，期待看到總結報告，了卻社會多年來的期盼；並認為促轉會應全力規劃政府部門銜接轉型正義工作，而不是自己執行轉型正義的細項工作，避免疊床架屋，促轉會對於許多重大工作顯然缺乏上位規劃的能量，若干分組效率不彰。此外，關於加害體制和加害者的重大敏感議題，促轉會需要更加大力推動社會廣泛的民主討論。

據了解，導因於制度設計、任期過短的因素，促轉會一直面臨找不到工作人員的問題，部分分組甚至只有委員一人，卻沒有研究助理；上一屆的任期更是跌跌撞撞，法定九名委員編制一度只剩下五名。如今任期將屆，促轉會提出報告及相關制度修正草案後即宣告解散，可以想見的是，未來相關草案在立法院進行審議時，將沒有專責人員可以為草案的擬定初衷、規劃過程提出說明，遑論是條文細節的論辯。

受難者團體工作小組總幹事藍芸若表示，促轉會針對受害者補償問題已經提出「威權統治時期國家不法行為受害者補償條例草案」，但受難者間對於補償方案有不同看法，部分受難者及家屬堅持要比照現行的刑事補償法規定，以一日5000元計算進行補償，和促轉會提出的草案版本落差很大；多數受難者及家屬明白，在國家財政的考量下，前述主張很難被政府接受，但是，草案針對遭迫害而死亡者的補償金額上限，與受自由刑拘禁的補償金額上限僅有50萬元的落差，對受難者家屬而言，在心理層面上有難以接受之處，對此，促轉會表示將進行溝通調整。

據了解，目前各受難者團體已經針對促轉會草案在預告期間提出書面意見，促轉會亦承諾將繼續進行溝通，是否來得及於任期屆滿前完成立法程序，亟待考驗。