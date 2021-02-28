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紀念228 民進黨：警惕自己珍惜台灣得來不易的自由民主

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

今天是二二八事件74周年，民進黨早上發出聲明，內容指出，1974年的今天，發生台灣歷史上重大的悲劇「二二八事件」，這個本來不該在這世上任何一個角落發生的悲痛事件。「雖然已經過了74個年頭，但對活在自由民主時代的我們，仍不敢忘卻，透過對二二八的追思紀念，省思極權政治帶給人民的不幸，並警惕自己珍惜台灣得來不易的自由民主。毋忘二二八，也不能忘記人民對反抗威權、爭取自由民主的最深願望。」

民進黨指出，過去很長一段時間，二二八是台灣社會中不能明說的事。「隨著政府致歉態度的確立，教科書裡面看得見有關二二八的內容，也有越來越多的檔案出土、越來越多的新受難者被發現，並且恢復他們的名譽，給予平反以及賠償，讓二二八不再是禁忌，也不再是仇恨的根源。」

民進黨表示，不僅是二二八，其實後續的清鄉和白色恐怖，也造成許多傷害。「我們推動轉型正義，是因為我們相信，記得歷史、釐清真相、反省過去，這不僅僅是為了不再重蹈覆轍，更是為了團結社會、鞏固民主，讓台灣不斷進步。」

民進黨說，蔡英文總統執政後，民進黨政府在過去幾年，全力推動國家人權博物館的貢獻有目共睹；促轉會的「台灣轉型正義資料庫」也已上線；去年甫成立的監察院的國家人權委員會，也將藉由人權職權的獨立運作，強化社會溝通與對話，普及人權理念，扎根人權教育，積極推動人權多元策略與國際布局，發揮提升人權的關鍵力量，確保社會公平正義之實現。

民進黨表示，時間也已經證明，一個願意面對歷史、追尋真相的社會，並不會因此而分裂；「相反地，正是因為勇於面對過去的錯誤，我們的民主才會更鞏固、社會也會更多元自由。」

民進黨強調，「推動轉型正義的目標，就是要讓每一位生活在台灣的人民，每天都可以安心生活，自由閱讀、自由發表意見、一起打造更美好的民主社會。未來我們還要繼續努力，讓陽光照耀在美麗寶島，讓沉冤的積雪都融化，讓台灣的民主能夠更加茁壯，讓我們更有自信立足在世界上。」

民進黨 人權 轉型正義

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