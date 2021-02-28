賴清德出席林家祖孫受難追思禮拜 林義雄前往墓園追思

今天是228事件74周年，也是林宅血案第41周年，副總統賴清德今早出席義光教會舉辦的228事件暨林家祖孫受難追思禮拜，由長老李勝雄主持。民進黨前主席林義雄今未出席，留在林家祖孫墓園進行追思。

因應防疫，林義雄創辦的慈林基金會自去年起就未舉辦活動。而義光教會每年都會舉辦228事件暨林家祖孫受難追思禮拜，去年因疫情關係暫停舉行，今年復辦。

林宅血案發生於1980年2月28日，時任台灣省議會議員、美麗島事件被告林義雄的母親游阿妹、7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均在台北市住家遭刺身亡，9歲長女林奐均重傷、經救治後生還，「林宅血案」迄今仍未破案，案發地點之後成為義光教會。

今年228中樞紀念儀式移師高雄舉行，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌及立法院長游錫堃將出席，賴清德則出席義光教會228事件暨林家祖孫受難追思禮拜。