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江啟臣談228：轉型正義不該是標籤清剿 須追求和解共存

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣表示，面對228的歷史傷口，「真相、撫慰、和解」是唯一的路。圖／取自江啟臣臉書
國民黨主席江啟臣表示，面對228的歷史傷口，「真相、撫慰、和解」是唯一的路。圖／取自江啟臣臉書

今天是二二八和平紀念日。國民黨主席江啟臣在臉書上表示，面對歷史傷口，「真相、撫慰、和解」是唯一的路，我國追求的轉型正義，不應該是對台灣社會任何一群人的標籤清剿，是要追求各個族群、價值、立場間的和解共存。

江啟臣表示，74年前的二二八事件曾造成許多家庭破裂的悲劇，在台灣歷史劃下一道深刻傷痕；而分歧的歷史記憶與詮釋，更造就出認同的矛盾、傷害到社會與族群間的互信，留下從未休止的政治鬥毆。

江啟臣說，這些年來，他讀過、聽過很多種看法，感受到不同視角的悲傷、憤怒、委屈。但看著各種炙熱的互相攻訐，時不時會想：這些記憶如何能拼在一起？大家如何還能繼續生活在一起？

「面對歷史傷口，『真相、撫慰、和解』是唯一的路」。江啟臣說，大家需要對真相重建的漫長更有耐心，要看見悲劇背後的時代結構，也釐清不同歷史行為者的責任，才能掙脫粗糙廉價的標籤與歸咎，真正從中記取教訓；在平反、賠償、道歉外，更要透過對話促成各方視角的互相理解，尋找各種悲傷憤怒的安頓，才能成就對台灣社會的撫慰。

江啟臣強調，「我們追求的『轉型正義』，不應該是對台灣社會任何一群人的標籤清剿，是要追求各個族群、價值、立場間的和解共存」。在這條路上，有許多人曾邁出步伐，但即便在74年後的今天，仍走得不夠遠。

江啟臣 轉型正義

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