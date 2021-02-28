柯文哲挑戰一日北高 凌晨關渡宮出發為自己喊加油加油

今天二二八，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、副秘書長李得全等局處首長多人，今挑戰一日北高。凌晨零點50分左右，柯文哲與黃珊珊、首長們暖身後，從台北市關渡宮出發。北市府這次組隊參加「2021一日北高自行車挑戰活動」，柯文哲出發前，也為自己及大家喊「加油！加油！」

北市府表示，這次除為推廣自行車體育活動，帶動全民自行車運動風氣，更要以新的方式，以汗水代替淚水紀念「二二八和平紀念日」。

柯文哲今天的一日北高行程，凌晨從台北市關渡宮出發後，沿途將經新竹代天府、伸港寶天宮、布袋大眾廟、雲林口湖遊客服務中心等，不過因市府於下午2點20分在台北二二八紀念館舉辦「二二八事件74周年紀念系列活動」，柯文哲騎自行車抵達雲林口湖遊客服務中心後，將北返回到二二八紀念館，與前總統馬英九同台參加北市二二八紀念活動。

至於黃珊珊等局處首長將繼續南騎至台南北門、高雄楠梓，總路程全長365.5公里。

柯文哲今下午3點參加北市二二八紀念活動結束後，也將再度搭高鐵南下，至台南中油永樺站，繼續騎乘自行車，終點為高雄市大義國中，預計晚間8點52分抵達。