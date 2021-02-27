和80歲法籍神父談到台灣的未來 韓國瑜：台灣要團結

高雄市前市長韓國瑜的「韓先生來敲門」公益影片，今天造訪花蓮玉里安德啟智中心的法國籍神父劉一峰。來台55年的劉一峰希望台灣的人民超過政治、民族、宗教的區別，更團結；韓國瑜說神父講的很有道理，台灣是要團結，大家要一起愛護這美好、可愛的家園。

韓國瑜在影片一開始表示，早就知道劉一峰神父的安德啟智中心、資源回收場，還有50多年不間斷投入台灣這片土地、照顧台灣的人民。在安德啟智中心，神父把照顧的對象分成45歲以下和45歲以上，每一人基本上都能夠得到很好的照顧。

劉神父表示，照顧45歲以上的安德怡峰園，是照顧到被照顧者離開這個世界為止，他們也會種菜，但能做多少事不是最重要，重要的就是大家在一起；「雖然他們（意指受照顧者）在一些方面也許可能不如我們，可是在其他方面，特別在心方面，他們超過我們的，他們的心真的很了不起，真的很好，他們也是我們的老師。他們不會有很大的憂慮，每天可以過快樂的生活。」

劉神父談到資源回收場的人員，有服過刑的，有酗酒的，有摸過毒品的，但如果給他們安全感，每天可以吃得飽，有一個地方可以住，有一個工作，更重要的是有一個像一個家的團體，他們很快就會改變。

韓覺得神父的表情非常陽光燦爛，臉上露出光澤和付出的快樂，不敢相信神父已經80歲了！

韓國瑜問劉神父，來台50多年為台灣付出，希望能帶給台灣的未來什麼改變？劉神父希望台灣的老百姓超過政治、或是民族、或是宗教的區別，就會更團結。韓認為神父講得很有道理，台灣要團結！這麼美好的家園，這麼可愛，大家一起來愛護它，「找到共同方向目標、大家好好來像一條船一樣，往前開。」