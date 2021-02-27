韓國瑜公益影片訪法籍神父 神父：韓國瑜很關心弱勢

高雄市前市長韓國瑜的「韓先生來敲門」今天推出第二集公益影片，走訪花蓮玉里安德啟智中心80歲的法籍神父劉一峰，讓大家知道劉一峰來台55年來對台灣展現的愛。

劉一峰今受訪感謝韓國瑜及每位表達關心的人士，他們讓更多人知道照顧身心障礙者的安德啟智中心；韓國瑜很熱心，提到要做公益，到訪時懇摰關心啟智中心現況。

劉一峰25歲從法國馬賽坐船到台灣，今年80歲，來台55年，106年領到中華民國身分證，目前是安德啟智中心的負責人。他說安德啟智中心現在照顧50名身心障礙者，韓國瑜是在去年10月、11月間到啟智中心，關心啟智中心受照顧的朋友，談的都是公益。

劉一峰說，安德啟智中心沒有政治顏色，不分宗教信仰，這裡的身心障礙朋友做手工藝品，也有二手書屋做資源回收，另有一個養雞的農場，除了韓國瑜外，副總統賴清德去年到啟智中心時曾到農場，很感謝每一位關心啟智中心的人。