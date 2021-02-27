又哽咽了！228前夕柯文哲臉書影片談兒時記憶一度語塞
台北市長柯文哲今天錄製一段影片，談及祖父時，他再次在鏡頭前哽咽語塞。
柯文哲說，他是48年出生的，228發生在民國36年，他沒有看過，也沒有看過祖父，但會對這日子有印象，是爸爸每次去參加，做兒子的看爸爸流淚是很奇怪的事，尤其他爸爸是沉默、不苟言笑的人，看一個老頭子在哭是很奇怪的事，潛意識裡對這日子有躲避的感覺。
柯文哲也在臉書上說，74年前，2月27日的傍晚，婦人林江邁被私菸查緝員用手槍槍柄打傷頭部，引爆了民怨，群眾在228下午轉往行政長官公署請願，衛兵卻開槍，造成多人死傷，從此情勢激化，猶如野火燎原。
228之後，各地紛紛成立了228事件處理委員會等反抗據點，號召起義，政府則以國家機器開始一連串清鄉整肅，對人民進行大規模迫害，估計有近兩萬人遭鎮壓、失蹤、處決，從此台灣陷入族群對立與國家認同危機。
柯說，74年，當時的受害者多已經遠去，許多228史蹟早已改建，但對家屬來說，那些瀰漫在家中揮之不去的陰影，那些畏懼想起又害怕忘記的日子，還在心底糾纏。因此每一年的228和平紀念日，我們一再提醒自己，悲劇絕不能再發生。
柯文哲說，回頭看不是為了訴諸仇恨，轉型正義是要對過去反省，感念受難者為台灣的犧牲，珍惜我們所擁有的自由，並盡全力捍衛得來不易的民主，確保她傳諸後世。對他來說，這才是228紀念碑、紀念館、紀念日的真義。
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