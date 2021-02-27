快訊

港星吳孟達肝癌過世 醫：晚期發現大多撐不過一年

「偉人陳吉仲報告」被酸爆 名嘴：蘇貞昌用心歹毒啊

又哽咽了！228前夕柯文哲臉書影片談兒時記憶一度語塞

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
228前夕，台北市長柯文哲臉書影片談兒時記憶，一度語塞哽咽。圖／取自柯文哲臉書
228前夕，台北市長柯文哲臉書影片談兒時記憶，一度語塞哽咽。圖／取自柯文哲臉書

台北市長柯文哲今天錄製一段影片，談及祖父時，他再次在鏡頭前哽咽語塞。

柯文哲說，他是48年出生的，228發生在民國36年，他沒有看過，也沒有看過祖父，但會對這日子有印象，是爸爸每次去參加，做兒子的看爸爸流淚是很奇怪的事，尤其他爸爸是沉默、不苟言笑的人，看一個老頭子在哭是很奇怪的事，潛意識裡對這日子有躲避的感覺。

柯文哲也在臉書上說，74年前，2月27日的傍晚，婦人林江邁被私菸查緝員用手槍槍柄打傷頭部，引爆了民怨，群眾在228下午轉往行政長官公署請願，衛兵卻開槍，造成多人死傷，從此情勢激化，猶如野火燎原。

228之後，各地紛紛成立了228事件處理委員會等反抗據點，號召起義，政府則以國家機器開始一連串清鄉整肅，對人民進行大規模迫害，估計有近兩萬人遭鎮壓、失蹤、處決，從此台灣陷入族群對立與國家認同危機。

柯說，74年，當時的受害者多已經遠去，許多228史蹟早已改建，但對家屬來說，那些瀰漫在家中揮之不去的陰影，那些畏懼想起又害怕忘記的日子，還在心底糾纏。因此每一年的228和平紀念日，我們一再提醒自己，悲劇絕不能再發生。

柯文哲說，回頭看不是為了訴諸仇恨，轉型正義是要對過去反省，感念受難者為台灣的犧牲，珍惜我們所擁有的自由，並盡全力捍衛得來不易的民主，確保她傳諸後世。對他來說，這才是228紀念碑、紀念館、紀念日的真義。

柯文哲 私菸 紀念館

延伸閱讀

北市欠繳停車費一周禁停公有停車場 侯：要做整體評估

2020電動車數量成長一倍　北市電動車停車格將採差別費率

北市停車費催收逾2600萬 柯文哲：沒繳錢應拒停

柯文哲揚言：欠繳停車費一周 禁停北市公有停車場

相關新聞

又哽咽了！228前夕柯文哲臉書影片談兒時記憶一度語塞

台北市長柯文哲今天錄製一段影片，談及祖父時，他再次在鏡頭前哽咽語塞。

「偉人陳吉仲報告」被酸爆 名嘴：蘇貞昌用心歹毒啊...

行政院長蘇貞昌昨到立法院提出專案報告，總計11頁的報告中，竟出現1頁專門介紹農委會主委陳吉仲的「個人奮鬥史」，被藍營酸爆...

黃偉哲號召整合鳳梨地帶4縣市 組「鳳梨台灣隊」突圍

台南市長黃偉哲表示，鳳梨即將上市，中國大陸用這個猝不及防的方式，對於鳳梨產銷一定有衝擊，如果說台灣的鳳梨有介殼蟲，中國是...

【專家之眼】鳳梨問題燒出蔡政府的無能、亂花錢與嘴砲

中國大陸暫停台灣鳳梨進口事件，燒出了一連串民進黨執政的問題。

【今日精摘】港星吳孟達辭世／3月起居家隔離採1人1戶

•部桃群聚事件中有多起家戶傳播，甚至全家人都確診。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，考量全球疫情仍然嚴峻，自3月1日起，實施確定病例接觸者居家個別隔離措施，須採「1人1戶」，除經專案核准，同戶內不可有非隔離者。

【國安新布局／下】陸學者指蔡英文不想對話 趙春山籲大陸看見善意

國安兩岸人事大風吹，陸委會主委邱太三走馬上任，陳明通轉任國安局長，新任國防部長邱國正曾擔任後備司令，他被蔡總統交付「後備戰力改革」的重任。邱太三被視為「鴿派」，他喊話期盼兩岸春暖花開，不過，研究台灣的大陸學者認為，這次的人事調整只是作秀，蔡英文並非真心要對話；台灣學者則表示，蔡英文已阻止許多統獨修憲議題，大陸方面應該要看到這一點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。