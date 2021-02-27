黃偉哲號召整合鳳梨地帶4縣市 組「鳳梨台灣隊」突圍

台南市長黃偉哲表示，鳳梨即將上市，中國大陸用這個猝不及防的方式，對於鳳梨產銷一定有衝擊，如果說台灣的鳳梨有介殼蟲，中國是介殼蟲疫區，其實更嚴重，這是一個政治決定，要自立自強來開拓更多的外銷的途徑，下午更在臉書貼文台南、嘉義、高雄、屏東「南方治理平台」可以起帶頭作用，中央地方合作、縣市產銷協力，以鳳梨台灣隊突破挑戰。

黃偉哲說，目前為止估計外銷約佔全國產量的10分之1，外銷百分之90是在中國大陸，市場要趕快調整及分散，台灣主要的鳳梨產地屏東、高雄、台南、嘉義，四個縣市佔絕大部分的總年產量。整合「鳳梨地帶」的縣市，依產期由南而北互助合作，就會發揮產銷整合的力量，台南農產運銷公司願意率先協助，現在就開始啟動。無論內銷或外銷、市場或企業購買、生鮮或加工產品，都可以整合生產、行銷與通路，

黃偉哲指示農業局啟動鳳梨整體行銷規畫，協同南瀛農產國際行銷公司及台南農產運銷公司做好穩定鳳梨價格的策略措施：在4月台南盛產期前，請南瀛及農產運銷公司協助收購屏東及高雄生產的台灣鳳梨，共同打國家團體戰！以穩定台灣鳳梨價格！

鳳梨外銷量佔產量約10%，其中90%銷往大陸地區；因此台南市政府會請南瀛公、農產運銷公司及產區農會、合作社等農民團體共同加強內銷（產地、消費地行銷活動）、宣傳網路、線上訂購宅配服務、媒合百大企業團購，增加鳳梨多元行銷通路。

配合農委會啟動鳳梨加工處理計畫、強化國際行銷、推動在地食農教育、擴大內需市場等措施以維持產銷平衡。台南市政府將從加工以及協助調整其他出口市場的分散方式來處理，透過中央地方的攜手協力，定能克服鳳梨的外銷困境。