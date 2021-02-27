【專家之眼】鳳梨問題燒出蔡政府的無能、亂花錢與嘴砲

中國大陸暫停台灣鳳梨進口事件，燒出了一連串民進黨執政的問題。

首先是無能。綠營之前就一直批評國民黨執政時台灣經濟太依賴大陸，10年前民進黨蔡英文主席說過「必須維持整體外貿平衡，不能過度向中國傾斜」。許多人因此決定換黨執政。但這麼多年過去，綠營執政下，我們其實更依賴中國大陸市場。為什麼執政這麼多年想改卻是更依賴？是不是無能？有意思的是，針對前陣子有關台灣與中國之間的貿易，「誰依賴誰」的問題，民進黨認為數字走高是台灣產品競爭力大幅升級的結果，讓中國對台灣產品的需求更多、更高。那現在情況又是怎樣呢？

綠營其實是有努力的。這就燒出了第二個問題：他們努力方向是什麼？之前花人民血汗錢成立的新機構又做的如何？本文就只談與鳳梨事件相關的「台灣國際農業開發股份有限公司」（台農發）與台灣農產品外銷平台。

2016年底由農委會輔導成立的台農發，第一階段資金募集2.4億元，是由8個股東出資成立，包括台肥公司8000萬元，外貿協會、兆豐銀行、中盈投資（中鋼集團子公司）各3500萬元，雜糧基金會、CAS協會、國合會各2000萬元，全國農業金庫1000萬元。董事長月薪約15萬到16萬元。

當初農委會表示，台農發要協助台灣農業重新調整產銷供應鏈、「擴大新興出口市場」，改善供貨體系，建立完整的國內外銷售管道，並重整農產品進出口常軌運作機制。後來外界批評該公司連續虧損該整頓時，政府卻推說此公司非公營企業，出資者為「8家民營公司及財團法人，政府部門沒有資金挹注」。讀者們可以看一下上述出資單位，自行判斷那些「民營公司」及財團法人的背景。

2019年蔡政府再成立台灣農產品外銷平台，目的是媒合農產品外銷及解決外銷環節問題；雖說比對農委會執掌事項幾乎相差無幾，但說好聽些總是多一分力，現在看一下成立目的與鳳梨、乃至於其他農產品的外銷，成果是什麼？上述兩單位目前為止默不作聲。

瀏覽一下單位主管言行，就又可以發現綠營治國不行，嘴砲一流的功夫：2019年農委會主委陳吉仲宣傳台灣農產外銷破紀錄之餘，關於新興市場的開發，他說，農委會曾去包括中東、俄羅斯和新加坡，希望找新的通路，9月也會在沃瑪超市裡面設專售台灣農產的專區。

這些機構與說法等於打臉目前綠營的官話。為了解決鳳梨危機，農委會說他們將提撥台幣10億元進行內外銷售，確保所有鳳梨的產地價格維持在過去2年平均水準之上。台南市長黃偉哲則在臉書貼文「吃爆台灣鳳梨challenge」，籲請農友們放心，市府與農委會一定會協助鄉親，全力支持鳳梨行銷，「台南鳳梨有信心」、「中國不買，我們賣向全世界」。

給你5年，鳳梨外銷還是這樣依賴大陸市場，現在馬上要開始鳳梨收成季了，政府卻說可以賣向全世界。而內外銷售鳳梨需要10億元，怎麼花？我們實在很好奇這些手段是什麼。

相關報導或許可以給我們一些靈感。中央社引述越南台商總會農漁業委員會主委說，若要外銷，東南亞、特別是越南，會是很好的市場。相信只要政府願意補助運費，越南台商會很樂意一起想辦法幫忙。關鍵字在「只要政府願意補助運費」。

至於兩岸貿易未來，之前有台灣肉製品禁令，現在有鳳梨禁令，學者擔憂還會有其他農產品受牽連。或許也是因為此，本來堅持喊「武漢肺炎」的蘇貞昌院長，突然身段放軟，將鳳梨銷陸被阻定調為檢疫的理由，不升高為政治層次。但農委會看法跟學者可不一樣。立委問中國大陸未來會不會擋其他項目農產品進口？陳吉仲說，兩岸加入WTO（世界貿易組織）後到現在的農產品貿易都是市場貿易，農委會評估，應該不會有其他所謂非市場因素，他也對市場機制很有信心。

其實官員說話有些還是有意義的。兩岸貿易深受市場影響，從清朝時期就是如此，到了日本殖民統治初期，刻意用關稅等手段讓台灣進出口轉往日本，冷戰時期大陸市場封閉，又有美援下足功夫，台灣再轉向依賴。現在中國大陸市場開放了，政治障礙擋的住嗎？台灣確實該賺世界的錢，但民進黨講了那麼久，希望能看準市場機制拿出好的辦法，叫民間或拿人民納稅錢買，實在不夠高明。

此外，鳳梨事件也反映了弱勢產業問題。這2年蔡政府一直宣傳我國經濟飛速成長。這屬好事，但多數是電子資通產業貢獻的結果。傳統弱勢產業要不要重視？記得民進黨在野時總說要捍衛他們的利益，但近年來有沒有真把他們放在心上？台灣薪資兩極化不是沒有原因的，蔡政府應該把注意力分一點過來才行。