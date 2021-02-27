「偉人陳吉仲報告」被酸爆 名嘴：蘇貞昌用心歹毒啊...

行政院長蘇貞昌昨到立法院提出專案報告，總計11頁的報告中，竟出現1頁專門介紹農委會主委陳吉仲的「個人奮鬥史」，被藍營酸爆，蘇貞昌到立法院專案報告「偉人陳吉仲的成長故事」。

蘇貞昌報告指出，「年輕的陳吉仲半工半讀，靠著獎學金從美國拿博士回來，在大學教師的薪水還要幫家裡還債，被父債子還壓的喘不過氣的他，帶著自己的孩子經過學校旁豪華一點的餐廳都不敢進去。」「陳吉仲如今有機會在農委會為豬農、為全國農民服務，他立定志願，一定要讓台灣的豬農站起來，一定要讓台灣豬肉能夠銷出去，這也是行政院現在正在做的事情」。

名嘴羅友志今天透過臉書指出，蘇貞昌對陳吉仲的懺情文，文情並茂、感人肺腑，真摯的情意讓此篇文章與「出師表」等巨作並列四大奇文之一，但蘇貞昌以前不是很討厭陳吉仲，怎麼突然對這位豬農之子又親又抱？

「他用心歹毒，故意讓大家討厭陳吉仲啊！」羅友志指出，以蘇的聰明，難道不知道這篇文章很肉麻？以蘇的跋扈，什麼時候公然稱讚過子弟兵好棒棒？因為蘇早算到，大家一定會狂酸陳吉仲，「蔣公看魚逆流而上」、「豬農之子辛苦個屁」，蘇貞昌是故意的啊。

羅友志表示，君不見，近來小英男孩、女孩，常常躲的不見人影，這時候故意把陳吉仲亮相，其心可議，「最毒婦人心，不，最毒蘇貞昌啊！」