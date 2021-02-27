藍常委再提案要砍募款責任額 國民黨：財務缺口要面對

國民黨公職分攤金收取績效一直不盡理想，但有中常委下周三中常會將再提案要將中常委、中央委員黨職募款責任額砍半，今年才剛上路的黨代表募款責任額刪除。組發會主委李哲華表示，尊重常會，但造成財務缺口大家要面對。

行管會主委邱大展則說，黨公職募款責任額現在黨中央的主管機關是組發會，他不方便表示意見。

國民黨為改善黨財務，自前主席洪秀柱時代起，仿照民進黨做法，推動黨公職募款責任額分攤金制度。但制度上路至今，即使募款責任額已經多次調整下修，收取成效仍舊不彰。邱素蘭下周常會擬再提案下修，再引發討論。

邱素蘭所提修正本黨公職人員年度募款責任額實施辦法提案中建議，中常委年度募款責任額由50萬元砍半為25萬元，中央委員由10萬元砍半為5萬元，黨代表責任額則由現行年收1萬元全數刪除，視自身財力樂捐即可。

邱素蘭表示，中常委、中央委員、黨代表都未領國民黨薪資或政府公帑，屬義務職，與民選地方首長、立法委員、縣市議員、鄉鎮代表主席、副主席有別，自應差別對待。

邱素蘭認為，巧婦難為無米之炊，國民黨財務窘迫，導致黨務推動困難，身為黨員應同舟共濟、共赴黨難，但高額募款責任額卻成一道門檻，將有志參與黨務者拒於門外，人才無法進到國民黨才更是損失，未來勢必影響黨務之推動。

李哲華表示，常會對募款責任額制度要怎麼修改，只要常會通過了，組發會就是依照決議執行，至於因此衍生財務缺口部分，那就要大家共同面對。

黨務人士表示，去年11月要重訂募款責任額規定，行管會堅持中央收入的部分不能動，因為要要達到收支平衡，組發會只能就地方的議員、鄉鎮長、縣市長部分去調，也因此之前有常委希望繳的分擔金可訂比例撥給地方，建議無法採納。

黨務人士說，未來若常委跟中央委員募款責任額減半，將影響到黨中央財務；黨代表募款責任額不收則對地方黨部財務影響很大，如果真的常會要通過邱素蘭提案通過，那財務缺口誰要來負責？