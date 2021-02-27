影／南投縣長選戰短兵交鋒 許淑華、蔡培慧握手比讚

下屆南投縣長選戰，有可能出現南投縣首位女縣長。明年底才投票，但有意爭取者早已超前布署，南投紫南宮今天吃丁酒，有意參選的國民黨立委許淑華和民進黨行政院中辦執行長蔡培慧都到場，兩人短兵相接，互相握手比讚，承諾一起為南投發展打拚。

南投縣長和2席區域立委都是國民黨，民進黨力拚翻盤。去年底總統蔡英文到南投參拜，點名蔡培慧「超前布署」，為南投縣做好準備，民進黨南投縣長參選人呼之欲出。

南投縣立委許淑華、馬文君都有意爭取代表國民黨參選。兩人分別有南投市長、埔里鎮長經歷，擔任立委後也勤於經營基層，實力相當雄厚。民進黨超前布署縣長選戰，國民黨也預計今年中舉辦黨內初選，以因應選戰。許淑華、馬文君兩人也承諾，不論誰代表藍營出線，都會全力支持對方。

許淑華今天說，相對民進黨已經確定人選，國民黨壓力比較大、也比較急迫。不過，不論最後誰當選縣長，南投縣民都期待看到君子之爭，也希望藍綠政見都能兌現，發展觀光促進地方建設。蔡培慧也說，希望大家都能發散正能量，讓台灣越來越好。

兩人表示，會表現君子之爭，各自努力提出最好政見，爭取南投鄉親支持，兩人並在媒體面前互相握手，豎起大拇指比讚，大喊「南投加油」。