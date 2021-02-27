快訊

獨／少子化衝擊！基隆輔大聖心高中、高職部停招3年

美軍RC-135U「壓廂底」偵察機 上午逼近廣東海岸偵察

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇震清不受退黨影響行程滿檔 往後地方服務依舊

聯合報 / 記者潘欣中陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安今天上午出席到屏東熱帶農業博覽會，出席屏東縣城市棒球隊成軍記者會，再被問及蘇震清退黨一事，潘只透過幕僚表示當前就是做好縣長角色，不談選務。記者陳弘逸／攝影
屏東縣長潘孟安今天上午出席到屏東熱帶農業博覽會，出席屏東縣城市棒球隊成軍記者會，再被問及蘇震清退黨一事，潘只透過幕僚表示當前就是做好縣長角色，不談選務。記者陳弘逸／攝影

立委蘇震清捲入SOGO案，台北地院日前裁定交保，蘇昨天再度投下震撼彈意外宣布退黨，當晚即回到屏東繼續地方服務行程。蘇的幕僚表示，蘇震清在地方服務，並不會受退黨影響，但未來旗幟、看板等廣告文宣品會稍作修改。此外，蘇退黨是否牽動地方選情，屏東縣長潘孟安透過幕僚表示，當前就是做好縣長角色，不談選務。

民進黨立委蘇震清昨天宣布退黨，雖然強調「目前完全不去做參選縣長的想法，會扮好立委角色」，但以「蘇家」在地方長期累積的政治能量，即使不參選縣長，還是有「扯後腿」實力，也牽動下屆屏東縣長選舉。

備戰下屆縣長黨內初選的立委周春米、莊瑞雄和鍾佳濱，都為蘇送暖，和蘇震清「相敬如冰」的縣長潘孟安今天再被問及此事，透過幕僚表示當前就是做好縣長角色，不談選務。

蘇震清幕僚表示，蘇昨天宣布退黨後，昨晚8時就趕回屏東東港的服務處，繼續地方服務行程，今天的服務行程，也未受退黨影響，依舊行程滿檔。

蘇震清幕僚還說，目前已在屏東縣屏東市、潮州、東港鎮設置服務處，預計2個月內會在恆春設立服務處，但因為蘇退黨的緣故，未來旗幟、看板等廣告文宣品會稍作修改，其餘一切如常。

屏東縣 蘇震清 東港

延伸閱讀

蘇震清退出民進黨 牽動屏東選情

涉案衝擊 蘇震清、陳超明、廖國棟立院藍綠經委會難題

影／退黨參選縣長？蘇震清：扮演好立委角色

蘇震清宣布退黨 民進黨說話了

相關新聞

「台灣給了我們活下去力量」 日民眾311十周年再謝台灣

今年是日本311大地震十周年，日本台灣交流協會推出系列活動，交流協會昨天在臉書放上最新影片，表示十年過去了，還是要謝謝台...

蘇震清不受退黨影響行程滿檔 往後地方服務依舊

立委蘇震清捲入SOGO案，台北地院日前裁定交保，蘇昨天再度投下震撼彈意外宣布退黨，當晚即回到屏東繼續地方服務行程。蘇的幕...

【國安新布局／上】洪奇昌指蔡總統釋巨大善意 蘇起認為只是配合美國

國安兩岸人事大換血，鴿派的陸委會新任主委邱太三上任，是否意味蔡英文總統對於中國大陸再次伸出橄欖枝？海基會前董事長洪奇昌認為，這是蔡總統的巨大善意，海基會董事長也將補實；國安會前秘書長蘇起則認為，這只是配合美國的作為，並非真心要跟大陸和解，這次調整重點不在邱太三，而是新任國防部長邱國正。

陸禁台鳳梨 賴士葆：兩岸不對話有多少新台幣可搶救？

中國大陸以台灣輸入大陸鳳梨有檢疫性有害生物為由，3月1日起暫停輸入，農委會溝通卻遭對岸已讀不回，國民黨立委賴士葆今在臉書...

政院：數位發展部、後備動員署相關草案 最快3月中送出

組改將分階段進行，行政院首波將先推動有關「數位發展部」等至少六項組改相關法案，以及攸關我國後備動員能量的「國防部後備動員...

影／南投縣長選戰短兵交鋒 許淑華、蔡培慧握手比讚

下屆南投縣長選戰，有可能出現南投縣首位女縣長。明年底才投票，但有意爭取者早已超前布署，南投紫南宮今天吃丁酒，有意參選的國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。