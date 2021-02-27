蘇震清不受退黨影響行程滿檔 往後地方服務依舊

立委蘇震清捲入SOGO案，台北地院日前裁定交保，蘇昨天再度投下震撼彈意外宣布退黨，當晚即回到屏東繼續地方服務行程。蘇的幕僚表示，蘇震清在地方服務，並不會受退黨影響，但未來旗幟、看板等廣告文宣品會稍作修改。此外，蘇退黨是否牽動地方選情，屏東縣長潘孟安透過幕僚表示，當前就是做好縣長角色，不談選務。

民進黨立委蘇震清昨天宣布退黨，雖然強調「目前完全不去做參選縣長的想法，會扮好立委角色」，但以「蘇家」在地方長期累積的政治能量，即使不參選縣長，還是有「扯後腿」實力，也牽動下屆屏東縣長選舉。

備戰下屆縣長黨內初選的立委周春米、莊瑞雄和鍾佳濱，都為蘇送暖，和蘇震清「相敬如冰」的縣長潘孟安今天再被問及此事，透過幕僚表示當前就是做好縣長角色，不談選務。

蘇震清幕僚表示，蘇昨天宣布退黨後，昨晚8時就趕回屏東東港的服務處，繼續地方服務行程，今天的服務行程，也未受退黨影響，依舊行程滿檔。

蘇震清幕僚還說，目前已在屏東縣屏東市、潮州、東港鎮設置服務處，預計2個月內會在恆春設立服務處，但因為蘇退黨的緣故，未來旗幟、看板等廣告文宣品會稍作修改，其餘一切如常。