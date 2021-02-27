828公投上看四案？黃士修估：藻礁公投也有望趕上

今年8月28日為公投日，現僅有以核養綠確定成案，其餘提案須在3月19日前提出第二階段的連署人名冊，才趕得及60天法定查對期間。國民黨反瘦肉精豬隻與公投大選同時舉行的兩提案，藍營日前說明分數超出門檻，近日就會送出；以核養綠公投案領銜人黃士修則說，若珍愛藻礁能在3月7日前達成35萬分的目標量，也有機會趕上今年公投。

目前成立的公投案為以核養綠公投領銜人黃士修提出的「您是否同意核四啟封商轉發電？」公投案，中選會日前決議依法公告公投案成立，編號為第17案全國性公民投票案。

至於其餘公投案，現階段進行到二階段連署的共有反瘦肉精豬隻、公投大選同時舉行，以及珍愛藻礁共三個提案。中選會日前公告，將於5月27日發布公投投票公告，為配合公投法60天的法定查對期間，以及如符合規定、應於10日內為公投案成立公告的期程，提案領銜人應於3月19日前向中選會提出連署人名冊。

二階段連署門檻為最近一次總統、副總統選舉選舉人總數百分之一點五以上，2020年總統、副總統選舉人人數為1931萬1105人，換算下來門檻約為28萬9666分。國民黨日前說明「反萊豬」公投已突破70萬分、「公投綁大選」公投也逾67.5萬分，規畫3月9日正式向中選會送出申請成案。

至於近日備受關注的珍愛藻礁公投，二階段連署分數來到20萬，以核養綠公投案領銜人黃士修則說，就他觀察，氣勢已經衝起來，若每日都有1、2萬分進度，有望能在3月7日前達成35萬分的目標量，且接續約莫還有10天可以造冊，相信只要分數達到預期，不可能趕不完造冊，有機會趕在19日前提出。不過，最終會有多少公投提案，得視中選會的查對結果。

黃士修說，能源議題不要硬扯藍綠，這次若重啟核四與護藻礁公投一起成案，將很容易看出，現在能解決非核家園卡關問題的，就是以核養綠，盼各界多些討論。