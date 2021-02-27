「台灣給了我們活下去力量」 日民眾311十周年再謝台灣

今年是日本311大地震十周年，日本台灣交流協會推出系列活動，交流協會昨天在臉書放上最新影片，表示十年過去了，還是要謝謝台灣，「感謝有你」。

交流協會之前表示，2021年是東日本大地震十周年，藉著這次機會，希望透過一些活動來再次向台灣各界傳達感謝的心意，交流協會除了製作了展現日台友情的獨創文宣LOGO和主視覺外，之前也在101大樓點燈紀念日台友情。

交流協會昨天在臉書上貼出新的影片並表示，十年前某個下午，日本突然面臨從未想像過的痛苦，阿公辛苦開墾的田地、阿嬤留下的手錶，還有各種有回憶、意義的物品，全都被無情地沖走，在每天還有餘震、很多人想要逃走的時候，願意走進來陪伴他們，災後也一直不忘替他們擔心、為他們鼓勵的就是台灣，「我們的謝意也許你們無法想像，十年了，我們還是要謝謝台灣，感謝有你」。

交流協會發布的影片中，有陸前高田的「奇蹟的一本松」、岩手縣的三陸鐵道，以及日本民眾手拿寫有中文的手寫板，表達對台灣的感謝之意。