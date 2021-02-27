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國安國防體系大洗牌 孫大千：是演給三方面看的戲碼

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
國民黨前立委孫大千。圖/報系資料照
國民黨前立委孫大千。圖/報系資料照

蔡英文總統的國安國防體系大洗牌，國民黨前立委孫大千今在臉書指出，象徵意義遠大於實質效果，主要是一齣演給三方面看的戲碼。

孫大千說，第一，演給拜登政府看。拜登政權處理兩岸關係的方式和川普政權不同，將會採取傳統的應對模式，也就是鼓勵以對話取代對抗。同時，拜登政府目前的首要工作是度過疫情和疫後重建，他們既不樂見台海發生衝突，也無法提供任何實質協助。蔡英文當然要必須避免成為美國眼中的Trouble Maker。

第二，演給北京政府看。中共即將召開兩會，同時習近平也面臨了延續掌權的挑戰。為了避免玩火玩過了頭，雖然明知北京政府不會上當，也不會領情，蔡英文就算只是裝也要裝一下釋出善意。

第三，演給台灣人民看。就算清楚北京政府不會接下這支橄欖枝，蔡英文還是要擺出溫和理性的低姿態，如此才能繼續維持中共政權無理蠻橫的形象，保持台灣人民的仇中情結，累積未來的相駡本。

蔡英文 北京 拜登

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