聽新聞
test
0:00 / 0:00

趙天麟爭取提高豬價合理區間 陳吉仲允諾：同意調整

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委趙天麟。圖／本報系資料照
民進黨立委趙天麟。圖／本報系資料照

行政院日前核定養豬產業百億基金，農委會也已規畫8大產業輔導策略，將在4年內輔導國內養豬產業全面轉型升級。為了保障豬農收益，民進黨立委趙天麟昨天在立法院院會質詢時建議，豬肉拍賣價格合理區間應提高至每公斤70至80元；農委會主委陳吉仲回應，同意調整。

趙天麟也說，高雄1000頭以下中小養豬場佔75.72%，提醒陳吉仲轉型補助不能偏重大型養豬場。陳吉仲表示，會留意相關問題，補助分配將優先照顧中小規模養豬場。

關於疫苗施打議題，趙天麟指出，雖然疫苗施打的副作用反應屬免疫系統作用正常現象，政府也有蒐集與相關補償措施，不過為使醫護及民眾安心，建議衛福部長陳時中帶頭施打，此也有政務官對控制疫情的社會責任考量。陳時中回應，會認真思考此事。

趙天麟 陳吉仲 養豬場

延伸閱讀

乾旱使農作減產 農委會：盤點整體影響討論救助

陸禁我鳳梨進口 陳吉仲：盼國人用新台幣照顧台灣農民

影／大陸暫停輸入台灣鳳梨 陳吉仲：無法接受，非常遺憾

陳吉仲斥中國禁購台灣鳳梨：不符合國際貿易規範

相關新聞

反萊豬公投連署破70萬 藍3月9日送案

國民黨推反萊豬與公投綁大選兩公投案，昨宣布反萊豬公投成案連署書破七十萬份，寫下二○一七年公投法修法打開鳥籠後，單一公投案...

趙天麟爭取提高豬價合理區間 陳吉仲允諾：同意調整

行政院日前核定養豬產業百億基金，農委會也已規畫8大產業輔導策略，將在4年內輔導國內養豬產業全面轉型升級。為了保障豬農收益...

促轉會統計 蔣中正參與政治審判逾4千次

促轉會昨天舉行「解碼壓迫體制，台灣轉型正義資料庫研究成果發表會」表示，根據統計，終審被判處死刑政治犯共一一五三人，光前總...

鄭麗君任文總副會長 回任青平台「無關選舉」

中華文化總會昨天召開第八屆第一次會員大會，蔡英文總統續任會長，除了前副總統陳建仁、資深媒體人江春男外，增聘副總統賴清德、...

陳、郭再戰黃偉哲？戰火頻傳 綠南市長選情詭譎

民進黨立委蘇震清退黨後牽動明年屏東縣長選情，民進黨台南市長選情同樣充滿變數，黨內同志有意挑戰台南市長黃偉哲。據指出，民進...

蘇貞昌專報走鐘？ 林奕華狂酸「報告偉人陳吉仲成長故事」

行政院長蘇貞昌今到立院就新冠肺炎疫苗與百億養豬產業基金專案報告，但總計僅11頁的報告中，竟然出現一頁農委會主委陳吉仲「個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。