趙天麟爭取提高豬價合理區間 陳吉仲允諾：同意調整

行政院日前核定養豬產業百億基金，農委會也已規畫8大產業輔導策略，將在4年內輔導國內養豬產業全面轉型升級。為了保障豬農收益，民進黨立委趙天麟昨天在立法院院會質詢時建議，豬肉拍賣價格合理區間應提高至每公斤70至80元；農委會主委陳吉仲回應，同意調整。

趙天麟也說，高雄1000頭以下中小養豬場佔75.72%，提醒陳吉仲轉型補助不能偏重大型養豬場。陳吉仲表示，會留意相關問題，補助分配將優先照顧中小規模養豬場。

關於疫苗施打議題，趙天麟指出，雖然疫苗施打的副作用反應屬免疫系統作用正常現象，政府也有蒐集與相關補償措施，不過為使醫護及民眾安心，建議衛福部長陳時中帶頭施打，此也有政務官對控制疫情的社會責任考量。陳時中回應，會認真思考此事。