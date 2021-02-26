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蘇貞昌專報走鐘？ 林奕華狂酸「報告偉人陳吉仲成長故事」

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
行政院長蘇貞昌（左）與農委會主委陳吉仲（右）今（26日）到立法院進行備詢。記者葉信菉／攝影
行政院長蘇貞昌（左）與農委會主委陳吉仲（右）今（26日）到立法院進行備詢。記者葉信菉／攝影

行政院蘇貞昌今到立院就新冠肺炎疫苗與百億養豬產業基金專案報告，但總計僅11頁的報告中，竟然出現一頁農委會主委陳吉仲「個人奮鬥史」。國民黨立委林奕華晚間在臉書揶揄，蘇到立法院專案報告「偉人陳吉仲的成長故事」？

蘇貞昌今天書面報告第7頁中寫道，「24年前口蹄疫發生，...全國豬農從2萬5千家迄今只剩6千多家，這消失的1萬8千多家豬農，個個負債累累，農委會主委陳吉仲家就是其中一個」。

報告中接下來又提到，「年輕的陳吉仲半工半讀，靠著獎學金從美國拿博士回來，在大學教師的薪水還要幫家裡還債，被『父債子還』壓的喘不過氣的他，帶著自己的孩子經過學校旁豪華一點的餐廳都不敢進去。」

報告中表示，陳吉仲「如今有機會在農委會為豬農、為全國農民服務，他立定志願，一定要讓台灣的豬農站起來，一定要讓台灣豬肉能夠銷出去，這也是行政院現在正在做的事情」。

也因蘇貞昌專案報告過程幾乎是照唸報告，上午在立院報告時，當場變成蘇貞昌朗讀陳吉仲生平大會。林奕華表示，今天蘇以5頁報告近130億元養豬基金，「一字億金」，其中1頁卻是「偉人陳吉仲的成長故事」，這就是行政院專案報告水準？

行政院長蘇貞昌今到立院就新冠肺炎疫苗與百億養豬產業基金專案報告，但總計僅11頁的報告中，竟然出現一頁農委會主委陳吉仲「個人奮鬥史」。國民黨立委林奕華晚間在臉書揶揄，蘇到立法院專案報告「偉人陳吉仲的成長故事」？記者周志豪／攝影
行政院長蘇貞昌今到立院就新冠肺炎疫苗與百億養豬產業基金專案報告，但總計僅11頁的報告中，竟然出現一頁農委會主委陳吉仲「個人奮鬥史」。國民黨立委林奕華晚間在臉書揶揄，蘇到立法院專案報告「偉人陳吉仲的成長故事」？記者周志豪／攝影

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