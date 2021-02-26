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鄭麗君任文總副會長 林錦昌續任秘書長

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統（中）出席文總第八屆第一次會員大會。圖／文總提供
蔡英文總統（中）出席文總第八屆第一次會員大會。圖／文總提供

中華文化總會今天召開第八屆第一次會員大會，蔡英文總統續任會長，除前副總統陳建仁、資深媒體人江春男外，增聘副總統賴清德、文化部前部長鄭麗君擔任副會長；而去年因被指與特定公關公司有關係，傳出請辭待命的文總秘書長林錦昌則續任秘書長一職。

蔡總統表示，對新一屆的文總有三點期許，第一是串連在地生命力，深植台灣文化自信。蔡說，台灣民主進程不只影響政治和社會，也深深擾動在地多元的文化能量，是台灣最寶貴的文化資本，期許文總團隊跟更多在地團體加強連結，深化在地文化認同，由點而面，建立國人的文化自信。

蔡總統指出，第二是為傳統注入新生命，豐富台灣文化底蘊；近年文總團隊用影像記錄百工職人，也在形式上重新詮釋民俗慶典；未來文總將繼續作為平台，展現每個世代的文化和精神，並且串連年輕能量，推動傳承創新，讓台灣的文化底蘊更加厚實。

蔡總統說，第三是強化台灣與國際文化交流，讓世界看見台灣；因為文化具有強大的穿透力，代表國人的生活方式以及珍視的價值，過去一年多來，疫情肆虐全球，台灣能夠守住防線，很重要的原因之一，正是台灣人的文化素養。

蔡總統表示，希望文總能把握這個關鍵時刻，強化台灣跟國際的連結，透過文化和藝術，打造台灣清晰的文化形象。這也是最強大的外交力量，讓台灣可以持續走向國際。

關於鄭麗君卸任文化部長後，近日回任青平台基金會董事長。鄭麗君會前受訪表示，基金會轉型與選舉無關，期待透過平台凝聚未來社會願景並促進社會對話。

鄭麗君說，青平台基金會成立十年，轉型與選舉無關，自己因演講有了跟年輕人對話的機會，更加體認「年輕人的未來就是台灣的未來」，盼「民主治理學院」邀請社會各界前瞻台灣未來並促進社會對話。

鄭麗君 文化部

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