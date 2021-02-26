韓國瑜元宵節貼文問候 出一道吉祥話燈謎大家猜

今天是元宵節，高雄市前市長韓國瑜在Telegram上po應景問候，也出了一則猜吉祥話的燈謎讓大家猜一下：「正午當中過一點，燕字斜飛降東南，再多二日便是春，還有大半喜上頭」。

韓國瑜表示，元宵節又稱上元節，是新的一年第一個月圓之夜，也是傳統新春年節的尾聲，昭示新的年度將正式開始。自古以來，元宵節彷彿就是人們為了抓緊最後一絲年味、張燈結綵的日子，除了吃湯圓、看花燈、猜燈謎傳統習俗，台灣各地還有各自精采的特色慶典，所謂「北天燈、南蜂炮、東寒單、西乞龜」，當夜絕對是春回大地之際最熱鬧紛呈的夜晚。

他說，今年由於疫情影響，許多活動或多或少受到限制或變動，個元宵節即使沒有出去看花燈、參加慶典，但還是可以在家跟家人好友吃湯圓、玩猜燈謎。