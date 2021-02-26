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蔡英文：投入10億元挺農民 全民吃鳳梨！
蔡英文總統今天透過臉書表示，中國以突襲式通知，單方面暫停輸入台灣鳳梨這件事，顯非正常的貿易考量，他要表達譴責。同時，她已經指示農委會主委陳吉仲做好應變，立即協助農民。
蔡英文表示，2020年以來台灣鳳梨出口到對岸的合格率高達99.79%，所有農產品的出口，也一概會遵守國際規範，並配合輸入國家的要求。這次中國海關總署在沒有預警的情況下做出決定，對正常的貿易往來，一點幫助都沒有。
蔡也說，她也要請農民朋友放心，所有國產的鳳梨中，約1成外銷對岸，針對這些部分，農委會除了繼續爭取應有貿易權益，也啟動了專案機制，預計投入10億元經費降低衝擊。
相關措施包括：
一、拓展外銷市場：透過提高海外拓銷獎勵金、銷售業績獎勵金，以及加強美國、日本、新加坡等國際市場的行銷活動，目標要出口3萬噸鳳梨。
二、啟動多元加工：預計能增加2萬噸鳳梨銷售。另外，也會推廣食農教育、啟動各通路擴大內需市場。
蔡英文表示，台灣的鳳梨，營養、多汁又鮮甜可口，政府會全力協助農民拓展商機，也請大家一起挺農民、吃鳳梨。
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