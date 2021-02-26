蔡總統續任文總會長 增聘賴副總統鄭麗君任副會長

中華文化總會今天召開第8屆第1次會員大會，總統蔡英文續任會長，除前副總統陳建仁、資深媒體人江春男外，增聘副總統賴清德、前文化部長鄭麗君擔任副會長。

蔡總統2017年3月接任文總會長，今年滿4年，今天的會員大會改選新任執行委員、諮議委員名單，由蔡總統擔任會長，原副會長前副總統陳建仁與資深媒體人江春男也續任，這次再增聘兩名副會長，分別是副總統賴清德與前文化部長鄭麗君，政大教育學系名譽教授吳靜吉則擔任諮議委員會召集人；此外，蔡總統也任命林錦昌為秘書長，綜理日常事務。

總統蔡英文致詞表示，對新一屆的文總有3點期許，第一是串連在地生命力，深植台灣文化自信。她表示，台灣民主進程不只影響政治和社會，也深深擾動在地多元的文化能量，是台灣最寶貴的文化資本，期許文總團隊跟更多在地團體加強連結，深化在地文化認同，由點而面，建立國人的文化自信。

第二則是為傳統注入新生命，豐富台灣文化底蘊。蔡總統說，近年文總團隊用影像記錄百工職人，也在形式上重新詮釋民俗慶典；未來文總將繼續作為平台，展現每個世代的文化和精神，並且串連年輕能量，推動傳承創新，讓台灣的文化底蘊更加厚實。

第三是強化台灣與國際文化交流，讓世界看見台灣。蔡總統說，「文化具有強大的穿透力，代表我們的生活方式以及珍視的價值，過去一年多來，疫情肆虐全球，台灣能夠守住防線，很重要的原因之一，正是台灣人的文化素養」。

蔡總統希望文總能把握這個關鍵時刻，強化台灣跟國際的連結，透過文化和藝術，打造台灣清晰的文化形象。這也是最強大的外交力量，讓台灣可以持續走向國際。