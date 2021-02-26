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影／退黨參選縣長？蘇震清：扮演好立委角色

聯合報 / 記者陳聖文任忠泰張鳳儀張玲菁／台北即時報導
立委蘇震清宣布退出民進黨，他強調自己從政從不收回扣。記者葉信菉／攝影
立委蘇震清宣布退出民進黨，他強調自己從政從不收回扣。記者葉信菉／攝影

因涉入SOGO案、宣布退出民進黨的立委蘇震清今（26日）下午受訪時說，他是現任立委，最重要是扮演好他的角色，對於是否參選屏東縣長，蘇震清說，完全不做參選縣長的想法。

蘇震清被控涉收受前太流公司董事長李恆隆賄款遭訴，自去年8月間被羈押禁見。台北地方法院上月30日裁定蘇震清新台幣1000萬元交保，並限制住居、出境、出海，且要按時到派出所報到。

蘇震清上午透過辦公室群組發布聲明，宣布即日起退出民進黨；蘇震清下午受訪時說，他從政30年來，沒有標過政府工程、也不拿回扣，針對SOGO案，是基於公平公義才替他們發聲，在公司法的修法表決，他也完全配合黨團決定，他自認清白，中間絕對沒有所謂利益交換或對價關係。

蘇震清強調，目前會扮演好立委的角色，完全不做參選縣長的想法，也沒有脫黨的問題，他會在司法方面全力捍衛自己的清白，等司法還他清白的時候，再回到他最愛的民進黨。蘇震清說，這次退黨「完全是自己的想法」，他真的很愛民進黨，不想讓民進黨受到無妄牽連，在立法院運作上，還是會配合黨團運作。

蘇震清 民進黨 公司法

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