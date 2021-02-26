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大陸停止進口鳳梨 陳其邁：有違國際貿易常規

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
中博高架橋今晚將拆除，市長陳其邁出席記者會，對於大陸片面中斷台灣鳳梨進口，他認為有違國際貿易常規。記者徐白櫻／攝影
中博高架橋今晚將拆除，市長陳其邁出席記者會，對於大陸片面中斷台灣鳳梨進口，他認為有違國際貿易常規。記者徐白櫻／攝影

中國大陸宣布暫停進口台灣鳳梨，高雄是全台第三大鳳梨生產地，今天下午高雄市長陳其邁趕往大樹鳳梨產地聆聽農民心聲。他在市區受訪時表示，此舉有違國際貿易常規，市府會啟動輔導與補助，讓鳳梨在產銷上更擴大海外及國內市場。

「中博高架橋」完成鐵路地下化的階段性任務，今晚零時拆除走入歷史。今天下午2點，交通部政務次長王國材、市長陳其邁等人在高雄車站站西路辦記者會，宣告高雄車站日後將是城市交通轉運中心，也是市中心最大的綠色公共空間。

針對大陸停止進口台灣鳳梨，陳其邁接受媒體聯訪時表示，片面拒絕台灣鳳梨出口，有違國際貿易常規，市府也會啟動整個輔導跟補助，讓鳳梨農擁有相關補助，在產銷上能夠更擴大海外跟國內市場相關的措施。陳說，他要趕赴大樹，進一步與農會、農民進商討因應細節。

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