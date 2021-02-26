蘇震清退黨後 委員會選擇將成與民進黨團磨合第一關

立委蘇震清宣布退黨，但未來在立法院仍會納入民進黨團運作。民進黨團人士表示，即將到來的立院委員會選擇，將會是蘇震清與民進黨團的第一個摩擦，蘇是否持續待在經濟委員會，勢必將會受各界檢視；而涉及同案的國民黨立委陳超明、廖國棟是否也會待在經濟委員會，將影響蘇震清動向。

在涉SOGO案立委部分，蘇震清原屬經濟委員會，因其涉及的司法案件中有關「公司法」修法正是該委員會範疇，為避免產生瓜田李下質疑，綠營高層表示蘇要納入黨團運作沒問題，但勢必須換委員會。綠營人士指出，蘇震清原希望換到交通委員會，但與黨團溝通未果，雙方甚至種下嫌隙。

據了解，民進黨團幹部認為，若同樣涉收賄案已獲交保的廖國棟、陳超明這會期續留經濟委員會，那蘇震清就有了留在原委員會的論述基礎，且不至於成為在野黨攻擊焦點；但怕的就是被國民黨「突襲」，在先決定讓蘇震清留在經濟委員會後，國民黨團最後將陳、廖兩人移出，藍綠雙方目前堪稱是在互踢皮球的僵持階段。