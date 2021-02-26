聽新聞
test
0:00 / 0:00
百里侯之爭／蘇震清退黨爭清白 周春米：拚初選腳步不變
屏東縣長潘孟安已是第二任期，下屆屏東縣百里侯之爭早已開打，民進黨立委周春米、蘇震清、莊瑞雄、鍾佳濱群雄並起，今天蘇震清退黨，為選局投下震撼彈。積極備戰要爭取黨內初選的立委周春米表示，她相信黨內同志在關鍵時刻一定會團結，她會持續認真努力做準備，擴大支持基礎，爭取更多認同。
蘇震清昨天透過郵寄以雙掛號的方式，寄出退黨申請文件，今天上午不僅在臉書粉絲專頁發出退黨聲明，今天也親自召開記者會說明退黨原因。
記者會上，蘇震清說，會扮演好立委的角色，不會有參選縣長的想法，未來會勤跑基層，為屏東鄉親無怨無悔的付出。
蘇震清強調，自己熱愛民進黨，但不希望黨因為他的官司收牽連，也不想讓府院高層有所困擾，才會暫時選擇離開黨，在司法方面全力捍衛我的清白，未來會以清白之身，回歸最愛的民進黨。
周春米說，她尊重蘇震清的決定，也不會覺得錯愕，或擔憂綠營可能因此走向分裂，畢竟黨內有競爭是常態，但關鍵時刻一定是以大局為重，也會有「屏東隊」團結精神。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言