百里侯之爭／蘇震清退黨爭清白 周春米：拚初選腳步不變

屏東縣長潘孟安已是第二任期，下屆屏東縣百里侯之爭早已開打，民進黨立委周春米、蘇震清、莊瑞雄、鍾佳濱群雄並起，今天蘇震清退黨，為選局投下震撼彈。積極備戰要爭取黨內初選的立委周春米表示，她相信黨內同志在關鍵時刻一定會團結，她會持續認真努力做準備，擴大支持基礎，爭取更多認同。

蘇震清昨天透過郵寄以雙掛號的方式，寄出退黨申請文件，今天上午不僅在臉書粉絲專頁發出退黨聲明，今天也親自召開記者會說明退黨原因。

記者會上，蘇震清說，會扮演好立委的角色，不會有參選縣長的想法，未來會勤跑基層，為屏東鄉親無怨無悔的付出。

蘇震清強調，自己熱愛民進黨，但不希望黨因為他的官司收牽連，也不想讓府院高層有所困擾，才會暫時選擇離開黨，在司法方面全力捍衛我的清白，未來會以清白之身，回歸最愛的民進黨。

周春米說，她尊重蘇震清的決定，也不會覺得錯愕，或擔憂綠營可能因此走向分裂，畢竟黨內有競爭是常態，但關鍵時刻一定是以大局為重，也會有「屏東隊」團結精神。