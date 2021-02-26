【即時短評】蘇震清姿態放低 以退為進謀未來政治路

今天是元宵節，傳統上要吃湯圓象徵著團團圓圓，但今年元宵對民進黨來說，恐怕就沒那麼團圓了，因涉及司法官司被停權三年的立委蘇震清稍早宣布退出民進黨，為綠營早已競爭激烈的屏東縣長之爭再添變數；蘇震清的退黨聲明一改過去批判強力批判檢調路線，軟性訴求避免給黨內造成麻煩，頗有以退為進，在顧及黨內和諧前提下，放眼未來政治路意味。

同樣涉入sogo案官司，國民黨立委陳超明、廖國棟尚無退黨的相關討論，蘇震清在無明顯壓力下，此時率先拋出退黨，向民進黨內傳達「不再添麻煩」是主論調。據了解，蘇震清對於自己官司受到的待遇，以及在羈押期間，黨內同志對他的冷眼相看一度頗有微詞，甚至在剛交保出來後，也曾向親近幕僚透露了2022不排除一戰想法。

屏東地方人士也表示，國民黨在屏東，等著就是蘇震清或其代理人出來攪局2022的這一天，評估以蘇家在屏東的政治實力，就算沒能直接問鼎縣長大位，肯定對民進黨也有「敗事有餘」的攪局能力，是國民黨少數可能漁翁得利順勢拿下屏東的機會。

蘇震清之所以沒有選擇與民進黨走上對撞之路，需一併考量叔叔蘇嘉全在黨內處境是個關鍵因素之一，若挾著地方基層實力固然能對民進黨造成很大的壓力，為自己爭取到籌碼；但這把兩面刃同樣會砍向蘇嘉全，讓其在黨內承受更多不諒解，日後復出之路只會更坎坷。如今蘇震清退黨，和蘇嘉全在政治上被視為一體的壓力也能稍微緩解，對在黨內曾經被蔡總統即為重用的蘇嘉全而言，能起到政治防火牆作用。

蘇震清對民進黨釋出善意後，能換到什麼延續政治生命的東西是接下來關注焦點，例如下屆立委選舉民進黨在蘇震清選區是否禮讓不提名等。蘇震清儘管現階段姿態放低，但若感受不到對等的回應，豁出去奮力一搏的可能性仍存在，而這也正是民進黨最不願意看見的。