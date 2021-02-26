蘇震清退黨算盤打得精 綠營屏東分裂添隱憂

民進黨立委蘇震清在屏東已4連霸，並早早布局下屆屏東縣長，卻在北檢偵辦SOGO案栽了跟斗，上月底千萬交保後，今天宣布退出民進黨；地方政壇人士觀察，蘇震清因案被民進黨停權3年，等於黨內初選無望，不得不以退黨謀下一步出路，用「走自己的路」不為難民進黨，再以長年耕耘累積的政治能量當「籌碼」，但這將是綠營在屏東分裂的前奏與隱憂。

近蘇人士說，蘇佈局參選縣長甚早，原被視為下屆縣長黨內初選熱門人選，羈押期間樁腳已出現鬆動，蘇交保後積極參與地方事務，團隊以「安內」固樁為要務，參選之事要從長計議，有人認為該案有政治力的黑手介入，並非單純的刑事案件，應以包括參選下屆縣長、向監察院陳情檢方偵查程序有瑕疵程序等政治和行政手段來解決，退黨同時向民進黨宣示忠誠，也讓自己海闊天空。

民進黨在屏東選情相對穩定，包括立委莊瑞雄、鍾佳濱與周春米皆有意參選，呈現「百家爭鳴」，也讓屏東成為2022縣市長選戰最早開打的縣市；蘇震清在本屆立委選舉時因涉及「誠美材案」，未獲民進黨提名不分區，改以無黨籍身分跨選區參選，最後仍然當選，卻在北檢偵辦SOGO案栽了跟斗，蘇震清也很清楚，一旦脫黨參選形同與民進黨撕破臉，更可能讓國民黨漁翁得利。

藍營人士評估，蘇震清脫黨參選的可能性不高，畢竟不僅衝擊民進黨，背負罵名，也會影響總統府前秘書長蘇嘉全的未來；地方政壇人士說，蘇震清在司法部分全力捍衛自己的清白，官司可能要好幾年，政治部分要延續「蘇家」的政治香火，需做最佳的政治判斷，退黨切割和進黨關係，是「進可攻退可守」的選擇，畢竟政治講的是手上掌握多少選票，蘇也要證明自己的實力不容小覷。

地方政壇人士說，蘇震清退黨時強調自己是民進黨終身黨員 沒有脫黨參選屏東縣長的想法，話說的漂亮，以蘇震清長年耕耘地方所累積且綿密的能量，在綠營縣長初選，還是有左右選情的力量，他脫黨持續在地方累積政治能量當「籌碼」，退黨的算盤打得精，「且戰且走」策略是高超。