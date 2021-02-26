反萊豬公投連署破70萬 江啟臣就職主席周年日申請成案

國民黨推反萊豬與公投綁大選兩公投案，今宣布反萊豬公投成案連署書將破70萬份，寫下2017年公投法修法打開鳥籠後單一公投案最高連署份數紀錄。國民黨規劃3月9日主席江啟臣就職滿周年日，正式向中選會送出連署書申請成案。

國民黨組發會主委李哲華呼籲，中選會在收到「反萊豬」、「公投綁大選」兩公投案連署書後，應秉持中立、客觀原則盡速審查，不要有任何政治干擾，讓人民能在8月28日順利行使應有公民權，展現對於「反萊豬」、「公投綁大選」民意。

國民黨文傳會主委王育敏表示，國民黨送兩公投一階段提案連署書時，因中選會刻意行政拖延與技術杯葛，國民黨就預估二階段連署每天要募超過萬份連署書才能達標，如今能以比預期更熱烈的每天1.7萬份連署速度達標，證明民心力量。

李哲華指出，國民黨從1月9日開始募集「反萊豬」、「公投綁大選」兩公投案成案連署書，至昨天為止「反萊豬」公投已有69萬1398份、「公投綁大選」公投67萬4497份，今天「反萊豬」公投案連署份數將可望突破70萬份。

李哲華說，募成案連署書能超速達標，代表民眾對蔡政府開放萊豬強烈反彈。王育敏也說，反萊豬公投能募得70萬份連署書，展現強大民心與人民力量，蔡政府面對這樣的民意應謙卑，會比中選會預告的3月19日早10天送中選會。

國民黨反萊豬兩公投成案連署書達標後，國民黨今天也協助宣傳民團發起的「珍愛藻礁」公投案。王育敏說，藻礁議題涉及生態永續，是道地環保議題，盼關心生態與藻礁民眾可加入連署推一把，讓該公投也能順利通過第二階段連署。

但王育敏指出，反萊豬公投是國民黨領銜，用很多資源與力量全力推動，「珍愛藻礁」公投則由環團發起，國民黨就是從旁協助、幫忙宣傳資訊，有些民代如蔣萬安、林奕華、魯明哲、洪孟楷也協助推動，議題不分政黨。

對民進黨表示執政後已將「天然氣第三接收站」開發面積，從馬政府規劃的232公頃縮為23公頃。王育敏表示，民進黨執政後中油所提三接開發面積就是232公頃，因環評反彈、在野黨監督、環團抗議等龐大壓力才修改，還想甩鍋馬維拉。

王育敏也批評，環團堅持環境正義從沒改變，但蔡總統在野時寫下珍愛藻礁、藻礁永存，執政後卻認為中油天然氣接收站較重要，藻礁永存比不上開發，背叛環團，違背自己過去的價值，綠營竟還發動網軍攻擊環保團體，非常不恰當。