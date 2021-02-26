聲明全文／「不讓府院黨高層有所困擾」蘇震清宣布退出民進黨

立委蘇震清辦公室證實，蘇震清因涉及sogo案被民進黨停權，為避免對民進黨造成困擾，已經在昨天向黨中央遞件宣布退黨；也在今天黨團大會上，向黨籍立委宣布這項決定，不過未來在立院，仍將納入民進黨團運作。

蘇震清辦公室轉述蘇震清聲明表示，對目前所面對司法案件具有信心，但為避免對黨持續造成不必要的困擾，因此才會做出此決定，未來待司法案件告一段落後，才會重新思考是否重回民進黨；也期盼外界未來能以公正、客觀角度來審視司法官司。

日前蘇震清交保返回屏東時也表示，自己坦蕩蕩，從政以來，絕對不收紅包，也沒有包政府工程，也認為對得起屏東鄉親，更謝謝羈押期間，屏東鄉親持續為他聲援，未來一定會好好面對司法，也深信司法會還他清白。

蘇震清聲明如下：

三十年的從政歷程以來我蘇震清一步一腳印的揹負著屏東鄉親的付託，腳踏實地。我來自台灣最南端，每天最早出門，最晚休息，屏東鄉親時時刻刻都在檢驗蘇震清，蘇震清在屏東的服務，絕對不收紅包，不包工程，屏北的鄉親以十萬票肯定我的努力、屏南的鄉親也以十萬票肯定我的汗水。

然而，從檢調搜索當天，有一股力量，向媒體散播不實的謠言，極盡扭曲我的人格之能事 這些抹黑都不是事實，在司法上我一定會全力捍衛我的清白。我要強調：為SOGO案發聲是出於公理正義，而《公司法》的修正討論，更是完全依照黨團的立場表決，其中沒有利益交換，更沒有對價關係。

我是蘇震清，大家熟悉的阿忠，我忠於國家、忠於屏東、忠於鄉親。當然，我也忠誠於民主進步黨。但是，為了不讓我摯愛的民進黨受到無辜的傷害，不讓府院黨高層有所困擾，我宣布即日起退出民主進步黨，直到我以清白之身重新再回到民進黨。

我來自國境之南，強勁的落山風吹不倒屏東人堅強的意志，我的清白如同大武山一般堅定不容質疑。我一定會循司法途徑，捍衛聲譽的清白。

我蘇震清永遠站在守護屏東最前線，永遠是堅定的台灣隊，謝謝大家。