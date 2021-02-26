綠委建議優先打疫苗 陳時中：我四年多沒在第一線執業

民進黨立委趙天麟今天表示，建議衛福部長陳時中考慮率先施打疫苗，變成信心喊話的功能，也可以破除謠言，陳時中回應，他一直在想政務官對疫情控制的社會責任，一直思考如何在社會責任和專業判斷中做好平衡。

陳時中今天列席立法院會，趙天麟詢問關於新冠肺炎疫苗議題。

趙天麟表示，若東京奧運在今年7月23日如期舉辦，我國選手打疫苗的可能；陳時中說，要看東奧的防疫政策如何要求各國選手，若有一定要求，我國基於國家選手參加的榮譽，政府會配合，趙天麟追問是否會留一部分疫苗給選手施打，陳時中說「是的」。

趙天麟表示，大家清楚陳時中打疫苗的意願，但並非第一波優先施打對象，建議陳時中優先施打，可以信心喊話，也可以破解謠言，他認為陳時中施打不是特權，希望陳時中鄭重考慮。陳時中表示，他本來可以第一優先施打，但他已四年多沒執業，不算是第一線醫護，他是中央地方防疫人員，屬於第二波，而他在思考政務官對疫情控制的社會責任，根據衛福部預防接種組的專業判斷，該怎麼在這兩方面做好平衡，他一直在思考。

趙天麟也詢問為什麼不買中國疫苗，陳時中說，疫苗是防疫利器，只要是有效的、比較好的，都會想辦法洽購，沒有啟動洽購中國疫苗是因為沒有充分發表的文獻、沒有完整的科學數據，所以連啟動都有困難，此外根據相關民調，民眾相對來說對中國疫苗沒信心，若能有更多科學證據，民眾才會有信心，不然買進來沒人要打，就會浪費。

而我國之前和帛琉洽談「旅遊泡泡」，陳時中說，成行非常有可能，雙方意願都高，目前積極商談中，目前討論方向是旅遊綠色通道，一開始規模不會太大，之後再放大。