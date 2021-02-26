蔡總統離開前才說「今天不唱歌」 高嘉瑜飆3曲鄉親嗨

總統蔡英文今天上午前往大直植福宮參拜，議員王世堅、立委高嘉瑜和北市黨部主委吳怡農等人也共同出席。蔡總統致詞前，還開玩笑地說「高嘉瑜今天沒有要唱歌」，但就在蔡總統離開後，高嘉瑜立刻拿起麥克風，唱起「心花開」、「煎熬」和成名曲「隱形的翅膀」。

蔡總統致詞前，一一介紹出席來賓，提到高嘉瑜時還說「今天是總統講話，高嘉瑜不唱歌」，不過蔡總統前腳才踏出植福宮，高嘉瑜就立刻走向麥克風，還問台下鄉親「大家想不想聽我唱歌？」鄉親也捧場拿起手機準備錄影。

高嘉瑜一開始唱「心花開」，但似乎唱不夠，問民眾想不想聽「煎熬」，接著又說要唱「隱形的翅膀」，就這樣在植福宮內高歌三曲，民眾也聽得開心。

另外，吳怡農受訪時表示，年初因為疫情升溫，所以不少公開行程受影響，如今本土疫情趨緩，就陪蔡總統到大直植福宮參拜。