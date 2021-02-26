元宵參拜植福宮 蔡總統：台灣在國際上將成重要角色

適逢元宵節，總統蔡英文今天上午到北市大直植福宮參拜，並向當地鄉親拜晚年，報告執政成績；蔡總統說，因為疫情，去年是相當具有挑戰性的一年，但台灣仍守住疫情，經濟也持續成長，國際肯定台灣民主表現，許多產業都需要台灣積極參與，未來台灣會成為重要角色。

立委高嘉瑜、民進黨北市黨部主委吳怡農、議員王世堅等人今天早上陪同蔡總統參拜植福宮，蔡總統致詞時還強調「今天不會唱歌」，逗得鄉親哈哈大笑。

蔡總統表示，很多軍事機構在大直，所以經常來，附近還有科技園區，也是科技業者聚集的地方，植福宮是全台灣最具戰略意義的廟，特別到這參拜，祈求神明保佑國家平安、人民健康、風調雨順。

蔡總統說，去年是台灣很具挑戰性的一年，除了受到疫情影響，經濟也受到衝擊，雖然如此，但台灣仍守住疫情，經濟持續成長，去年交出不錯的經濟成績單，是已開發國家中經濟成長最好的國家，這是全民共同團結努力的結果，也是神明保佑。

蔡總統認為，身為台灣人有很多挑戰，但我們也知道團結和打拚，台灣內需外銷表顯不錯，尤其內需的各種產業，有很多地方都熱鬧滾滾。

蔡總統指出，台灣因為防疫成功，經濟成長穩定，民主表現受到國際肯定，台灣人在國際地位一直提升，國際越來越注重台灣，將來產業發展、區域安全情勢，都需要台灣積極參與，尤其是正在形成中的新世代供應鏈，未來台灣一定會是非常重要的角色。