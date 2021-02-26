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假台灣國安人員打認知戰 蘇貞昌：用語一看就抓包

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院長蘇貞昌上午赴立法院，專題報告有關COVID-19肺炎篩檢、疫苗整備及百億養豬產業基金相關事項專案報告及備詢。 記者葉信菉／攝影
行政院長蘇貞昌上午赴立法院，專題報告有關COVID-19肺炎篩檢、疫苗整備及百億養豬產業基金相關事項專案報告及備詢。 記者葉信菉／攝影

國安局昨表示，有境外勢力藉由錯假資訊進行認知作戰，指控國安局等單位各國駐台人員與軍方違法監聽。行政院長蘇貞昌今則說，相關的假訊息，用語一看就抓包非國人與國內機關用語。

蘇貞昌今赴立法院專案報告是新冠肺炎篩檢、疫苗整備及百億養豬基金，他會前接受時事訪問表示，境外勢力認知作戰部分，確實可以從資料發現，海外有人故意破壞我國與友邦關係，要用假訊息來詆毀相關機關的努力與作業，從相關假訊息中，可知很多用語不是國人的用語，也非國內主管機關用語，一看就能抓包。

另外，內政部移民署昨不予許可香港影視大亨向華強父子申請的「依親居留」，蘇貞昌則說，政府各部門都要保護國家安全、國人安全，相關主管部門對於相關案件都經過最嚴謹程序了解，都以保護國家安全為第一，相關部會對於所做的相關作業也會適時向國人報告。

國安局 假訊息 蘇貞昌

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