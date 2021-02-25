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立院新會期 國民黨團組反萊豬、防疫、居住正義委員會

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

迎戰新會期，立院國民黨團也重整隊伍，黨團總召費鴻泰今在黨部立法實務研討會中宣布，聘立院前副秘書長周萬來與預算中心前主任張萬全為黨團顧問，要增強黨團作戰意識與預算功能，另外也成立3任務型委員會，全力備戰新會期。

費鴻泰說，3個任務型委員會分別為「反萊豬委員會」、「新冠肺炎疫苗及疫後經濟重建委員會」與「居住正義及改善低薪委員會」，其中除居住正義委員會已確定由財經立委曾銘宗任召集人，其他兩個委員會召集人人選也會在兩周內決定。

費鴻泰表示，3個委員會要有行動與修法，目標由召委訂，但這個會期一定要一些成果，成員可以重疊，但召委不能跨委員會兼任。

費鴻泰指出，到8月28日前返萊豬公投要進行，不是連署達65萬份就結束，接下來要號召公民意識，將公投票開出來；此外要監督政府趕快採購疫苗，也要研究是不是要第3次紓困，讓經濟重建，紓困規模由委員會討論。

費鴻泰說，現在有80%民眾認為買房難，而買房與薪資結構有關，現在除電子產業外，其他勞工薪水都不好，要改善年輕人低薪與居住正義問題也是刻不容緩。

此外，國民黨團新任黨團幹部，除總召費鴻泰、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍外，另增聘教育委員會立委萬美玲、鄭正鈐、李德維3人出任黨團副書記長。

今天立法實務研討會上，也通過國民黨團新會期將力推17個優先法案，但原列的原住民保留地權利回復條例草案，改為軍公教退休金提存款列入免稅額（比照勞保）入替。

費鴻泰 居住正義 國民黨

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