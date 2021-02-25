國民黨團新會期推10領域、17優先法案 修憲案不在其中

國民黨主席江啟臣邀民眾黨主席柯文哲同台，掀起「藍白合作」的議論，宣示要當「造王者」的江啟臣被黨內嘲諷「造的王是柯嗎？」另一頭，民眾黨內也砲轟「柯江合體」，搞得「小藍」標籤越黏越牢，不利柯2024競逐大位。柯江都想做在野聯盟整合者，卻都搞不定自家人，於是，只見兩人同台交鋒，以向各自支持者表態，政黨和解咖啡，最後成了走味的咖啡。

2021-02-25 16:02