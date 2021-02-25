國民黨團新會期推10領域、17優先法案 修憲案不在其中
立法院新會期明天開議，國民黨下午舉辦立法實務研討會，確認黨團新會期將提出17個優先法案，內容遍及食安、婦幼、居住正義、環保、老人安養、廉能、個資保護、藝文與原住民轉型正義等10領域，但民進黨倡議的修憲案，並不在國民黨新會期優先法案之列。
國民黨團總召費鴻泰表示，新會期有幾個任務，萊豬、疫情、後疫情經濟復甦、民進黨貪腐與修憲的問題，都會好好共同思考努力打拚。
黨團書記長鄭麗文則說，這會期是法案會期，與民進黨作戰沒有一分一秒可以鬆懈，國民黨團目前為止還不錯的隊伍要繼續保持。
國民黨團新會期優先法案中，食安領域將再推動食安法、動物用藥管理法修法，再擋瘦肉精使用；婦幼領域則將推動跟騷法立法與修正優生保健法，解決婦女人生安全與少子化問題。
居住正義部分，國民黨團將推動住宅法與防務稅法修法，提高空屋出租誘因，加重囤房成本。環保領域則將推動氣候變遷因應法與減碳無煤家園推動法立法，落實全球環境減碳。老人安養部分，再推長照保險法立法穩定長照財源。
廉能正義領域，國民黨團將推動揭弊者保護法立法，加強政府部門揭弊。勞工權益保障部分，則推動勞工保險條例修正，明定勞保若虧損將由政府撥補，並擔負支付責任。個資保護部分，推動個資法修法，將個人政治立場個資納保護範圍。
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