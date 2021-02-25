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誰參選下屆新北市長？ 林錫耀：9名立委人才眾多
新北市議會民進黨團今幹部交接，民進黨立委蘇巧慧、羅致政、張宏陸都到場觀禮，民進黨秘書長林錫耀被問到參選2022年新北市長的人選，林錫耀說，新北光立委就有9名，人才眾多，每位都表現非常優秀，最後時刻會提出最佳人選。
蔡英文總統今年1月曾與新北黨公職便當會，市議員當面建議交通部長林佳龍、衛福部長陳時中參選下屆新北市長，另外，地方也有人點名蘇巧慧、民進黨新北市黨部主委何博文等人參選。
林錫耀表示，不管是政務官、在地立委，最後時刻會提出最佳人選，一定會凝聚團結起來，全力爭取新北市民認同支持。
在場的蘇巧慧也被問到「下一步」，蘇巧慧笑說，全力支持羅致政。一旁的羅致政則連忙否認。蘇巧慧表示，她的下一步就是做好樹林、鶯歌與新莊的立委，建設做好、監督市政，她也跟市長說過，她都沒跨出選區。
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