一日北高挨轟 柯文哲反嗆：議員邏輯與智商有問題

台北市長柯文哲228當天再度挑戰騎單車一日北高，遭議員吳沛憶砲轟，花將近百萬行個人造勢，吳沛憶昨再度批評，柯文哲六年執政，自行車專用道的長度僅增加1%。對此，柯文哲反嗆，不同的活動，若時間不一樣、參與人數不一樣，卻要求宣傳費一樣，「只能說，這個議員的邏輯與智商有問題」。

吳沛憶質疑柯文哲花公務預算近百萬元挑戰一日北高，是為個人造勢。市府回應，北市府是為倡導自行車產業及觀光，又再遭吳沛憶嗆，自稱重視自行車政策的市場，「花6年，自行車專用道只增加1%。」

柯文哲今天說，台北市的自行車道政策，有10年重新布局計畫，第一，包括今、明年，台北市政府最重要的計畫是YouBike1.0轉換成2.0，從400站增加至1200站，自行車系統會更完整。另外，河濱的自行車道長度增加，將更完整布置。

柯文哲說，大家不要幻想一天改變這個國家，關於自行車系統建置，他早就放棄那種一年、兩年就做出來的計畫，「那都是屁話，不可能」。

對於議員批評，柯文哲228一日北高拿高額公務預算行個人造勢，柯文哲今反嗆，若不同的活動，時間不一樣、參與人數不一樣，卻要求宣傳費一樣，只能說，這個議員的邏輯與智商有問題。