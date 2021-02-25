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一日北高挨轟 柯文哲反嗆：議員邏輯與智商有問題

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今日出席後疫情產業數位轉型政策白皮書發表記者會。針對一日北高挨轟，柯文哲回嗆，不同的活動，若時間不一樣、參與人數不一樣，卻要求宣傳費一樣，「只能說，這個議員的邏輯與智商有問題」。圖／媒體事務組提供
台北市長柯文哲今日出席後疫情產業數位轉型政策白皮書發表記者會。針對一日北高挨轟，柯文哲回嗆，不同的活動，若時間不一樣、參與人數不一樣，卻要求宣傳費一樣，「只能說，這個議員的邏輯與智商有問題」。圖／媒體事務組提供

台北市長柯文哲228當天再度挑戰騎單車一日北高，遭議員吳沛憶砲轟，花將近百萬行個人造勢，吳沛憶昨再度批評，柯文哲六年執政，自行車專用道的長度僅增加1%。對此，柯文哲反嗆，不同的活動，若時間不一樣、參與人數不一樣，卻要求宣傳費一樣，「只能說，這個議員的邏輯與智商有問題」。

吳沛憶質疑柯文哲花公務預算近百萬元挑戰一日北高，是為個人造勢。市府回應，北市府是為倡導自行車產業及觀光，又再遭吳沛憶嗆，自稱重視自行車政策的市場，「花6年，自行車專用道只增加1%。」

柯文哲今天說，台北市的自行車道政策，有10年重新布局計畫，第一，包括今、明年，台北市政府最重要的計畫是YouBike1.0轉換成2.0，從400站增加至1200站，自行車系統會更完整。另外，河濱的自行車道長度增加，將更完整布置。

柯文哲說，大家不要幻想一天改變這個國家，關於自行車系統建置，他早就放棄那種一年、兩年就做出來的計畫，「那都是屁話，不可能」。

對於議員批評，柯文哲228一日北高拿高額公務預算行個人造勢，柯文哲今反嗆，若不同的活動，時間不一樣、參與人數不一樣，卻要求宣傳費一樣，只能說，這個議員的邏輯與智商有問題。

自行車 柯文哲 吳沛憶

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