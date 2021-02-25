柯文哲批國家恐怖：難道拜訪綠營人士要戴鴨舌帽？

台北市長柯文哲昨與國民黨主席江啟臣同台「願景台灣2030論壇」，引發外界聯想藍白合作。但又傳出，柯文哲在春節期間，也拜訪許多綠營，是否爭取與綠營合作？柯文哲今對媒體追問，是否春節拜訪許多綠營人士？柯說，這是國家的問題，難道去拜訪綠營的人，要戴鴨舌帽、戴口罩，怕被人家發現，怎麼把國家搞成這麼恐怖？柯文哲上午出席後疫情產業數位轉型政策白皮書發表記者會，有媒體問柯文哲，春節期間是否頻拜訪綠營人士？媒體問，除立法院長游錫堃外，還拜訪哪些綠營人士？

柯也突然嚴肅表示，「我要嚴厲譴責，這個國家怎麼全部只剩下意識形態、顏色。」柯文哲更批評「（民進黨）只是政權保衛戰，為了權位在拚命，哪有為國家在做事？」

柯文哲說，他不需要去製造別人的困擾，這是國家的問題，難道去拜訪綠營的人，要戴鴨舌帽、戴口罩？為什麼要將國家搞成這麼恐怖，228搞到大家都在吵架，政治上更多權力的人，應該是盡最大力量，讓台灣更團結，不是這樣嗎？

柯文哲說，台灣在藍綠之間，若是民生議題，應該都可以談，難道國民黨談居住正義，其他政黨通通不可以去參加，這沒道理。

柯文哲突然又話鋒一轉，這場不是談數位轉型？「不要讓我拿到麥克風。」