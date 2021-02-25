蔡英文：二二八事件 原住民觀點不再被忽視

國史館今天舉行「原住民族與二二八學術研討會」。蔡英文總統致詞時表示，研討會題目橫跨不同族群、區域的原住民族對二二八事件的不同反應，透過這些研究，有助於呈現多元歷史記憶，在74年後的今天，能更完整理解二二八事件不只是省籍衝突，原住民在當中的聲音也能被聽見，也唯有如此，轉型正義追求的歷史真相才能真正達成。

蔡總統說，研討會很清楚地告訴國人，對官方來說，二二八事件的歷史不再是禁忌，二二八事件後屬於原住民族的觀點也不會再受到忽略，盼在誠實面對歷史後，民主台灣不能再重道覆轍，更要對未來保持希望。

國史館館長陳儀深表示，二二八事件中，原住民角色是協力者還是抵抗，在台灣各地不同，中部是少部分原住民參加，南部地區如阿里山是兩邊都有協助支持，東部則大多保持中立，都是研究的拼圖，有助於還原當年原住民在二二八事件中角色。