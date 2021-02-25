被指服務團隊涉貪 蔡適應將對羅智強提告

媒體報導一家物流公司因倉儲續租問題，牽扯出立委助理喬事等涉貪疑雲。民進黨立委蔡適應被暗指涉入，蔡適應辦公室發出聲明表示，此為烏龍爆料，將對惡意散布抹黑的台北市議員羅智強提告。

蔡適應辦公室指出，有關媒體因烏龍爆料產生之報導，經媒體多方查證後已於第一時間修正內容，然而部分有心人士仍引用該媒體第一次錯誤訊息，並加工製作畫面，惡意散播抹黑，顯然已涉及毀謗，對助理個人及全體服務團隊造成傷害，因此辦公室決定採取法律行動，希望扼止許多政客以為地上撿到槍，卻不曉得自己會膛炸的歪風。

蔡適應辦公室的表示，羅智強身為公眾人物，卻利用個人臉書製作圖卡，以錯誤內容混淆視聽，假言論自由之名，對蔡辦進行子虛烏有的抹黑，將正式提告，也正吿如其他人士，援引相關錯誤訊息之毀謗行為，將予以一併告發，切勿以身試法。