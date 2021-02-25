被指服務團隊涉貪 蔡適應將對羅智強提告
媒體報導一家物流公司因倉儲續租問題，牽扯出立委助理喬事等涉貪疑雲。民進黨立委蔡適應被暗指涉入，蔡適應辦公室發出聲明表示，此為烏龍爆料，將對惡意散布抹黑的台北市議員羅智強提告。
蔡適應辦公室指出，有關媒體因烏龍爆料產生之報導，經媒體多方查證後已於第一時間修正內容，然而部分有心人士仍引用該媒體第一次錯誤訊息，並加工製作畫面，惡意散播抹黑，顯然已涉及毀謗，對助理個人及全體服務團隊造成傷害，因此辦公室決定採取法律行動，希望扼止許多政客以為地上撿到槍，卻不曉得自己會膛炸的歪風。
蔡適應辦公室的表示，羅智強身為公眾人物，卻利用個人臉書製作圖卡，以錯誤內容混淆視聽，假言論自由之名，對蔡辦進行子虛烏有的抹黑，將正式提告，也正吿如其他人士，援引相關錯誤訊息之毀謗行為，將予以一併告發，切勿以身試法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言