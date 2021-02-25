黃子哲：防疫優等生越南都打疫苗了 台灣還在慢慢等

國民黨文傳會副主委黃子哲表示，我國疫苗的取得與施打進度較慢，引起各界的關切。行政院長蘇貞昌認為台灣疫情控制得很好，與其他國家相較，沒有施打疫苗的急迫性。這理由聽起來其實似是而非，因為同樣被國際公認防疫優等生的紐西蘭、越南等國，已經開始或即將接種疫苗，這凸顯了所謂台灣有本錢慢慢打的說法，根本不攻自破，更像是民進黨政府拿來當疫苗布局落後的遮羞布。

黃子哲指出，日前有一澳洲智庫將台灣列為全球防疫評比的第3名殊榮，前二名分別是紐西蘭、越南。其中紐西蘭已在2月20日正式啟動輝瑞BioNTech新冠肺炎疫苖接種作業，醫護人員與邊境官員列為第一波施打對象；而越南則宣布，今年會取得6千萬劑疫苗，3月正式展開接種。

黃說，反觀我國，雖然在全民與政府努力下，也取得防疫的好成績，但疫苗的進度卻嚴重落後。雖然陳時中部長聲稱疫苗採購會有國內外總量少則3000萬劑，多則上看4500萬劑。但究竟何時到貨與施打，目前尚且未知。

黃子哲說，擺在眼前的事實是，不論防疫比台灣好或差，全球有上百個國家接種超過2億劑的新冠疫苗。台灣再不努力，恐從上半場的「超前部署」，變成下半場的「落後倒數」。這不僅形成強烈的對比，也對後疫情階段的疫苗護照或旅遊泡泡等經濟商業活動，造成隱憂與衝擊。