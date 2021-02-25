聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃子哲：防疫優等生越南都打疫苗了 台灣還在慢慢等

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨文傳會副主委黃子哲。 聯合報資料照片 記者陳煜彬／攝影
國民黨文傳會副主委黃子哲。 聯合報資料照片 記者陳煜彬／攝影

國民黨文傳會副主委黃子哲表示，我國疫苗的取得與施打進度較慢，引起各界的關切。行政院長蘇貞昌認為台灣疫情控制得很好，與其他國家相較，沒有施打疫苗的急迫性。這理由聽起來其實似是而非，因為同樣被國際公認防疫優等生的紐西蘭越南等國，已經開始或即將接種疫苗，這凸顯了所謂台灣有本錢慢慢打的說法，根本不攻自破，更像是民進黨政府拿來當疫苗布局落後的遮羞布。

黃子哲指出，日前有一澳洲智庫將台灣列為全球防疫評比的第3名殊榮，前二名分別是紐西蘭、越南。其中紐西蘭已在2月20日正式啟動輝瑞BioNTech新冠肺炎疫苖接種作業，醫護人員與邊境官員列為第一波施打對象；而越南則宣布，今年會取得6千萬劑疫苗，3月正式展開接種。

黃說，反觀我國，雖然在全民與政府努力下，也取得防疫的好成績，但疫苗的進度卻嚴重落後。雖然陳時中部長聲稱疫苗採購會有國內外總量少則3000萬劑，多則上看4500萬劑。但究竟何時到貨與施打，目前尚且未知。

黃子哲說，擺在眼前的事實是，不論防疫比台灣好或差，全球有上百個國家接種超過2億劑的新冠疫苗。台灣再不努力，恐從上半場的「超前部署」，變成下半場的「落後倒數」。這不僅形成強烈的對比，也對後疫情階段的疫苗護照或旅遊泡泡等經濟商業活動，造成隱憂與衝擊。

新冠疫苗 紐西蘭 越南

延伸閱讀

世衛COVAX配送首批疫苗 60萬劑抵西非迦納

首批中國科興疫苗20萬劑抵泰國 總理機場迎接

德國人不敢打AZ疫苗 歐盟執委會主席：樂於施打

基進黨批韓不批邁 他酸：雙標害陳柏惟被罷免

相關新聞

228事件74周年 蔡英文將至高雄參加中樞紀念儀式

今年是228事件74周年，蔡英文總統明天起將參與一連串相關活動，明天早上將前往國史館主辦的「原住民族與228學術研討會」...

藍白齊轟低薪高房價 民進黨秀數據：皆逐漸改善中

國民黨今天舉行「願景台灣2030」論壇，提到民眾認為高房價與低薪問題嚴重。民主進步黨發言人謝佩芬表示，2016年蔡英文總...

北市府二二八追思活動 府：賴清德確定無法出席

台北市政府因邀請前總統馬英九出席二二八紀念追思活動致詞，引發獨派不滿，台灣國家聯盟宣布退出協辦，總統府今天表示，當日賴副...

【專家之眼】意在言外的兩岸政治圈歷史熱

最近兩岸政治圈都有紀念歷史熱潮。但目的不同：一個在準備團結對外，一個則在分裂傾軋，第三個則有被期待的可能性。令人好奇的是...

台南向黑道「宣戰」 黃國昌：胡志強宣戰過20多次

台南槍擊案引發全國關注，前立委黃國昌今天在臉書貼文指出，看到新任的台南市警察局長，為了最近的黑幫殺人案，「向黑道宣戰」。...

228受難家屬批評 馬嘆：習慣了

前總統馬英九（右二）昨天出席「二二八事件七十四周年追思音樂會暨座談會」，並與受難者家屬合影。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。