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要趕上公投日 中選會：須3月19日前送連署人名冊

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導

8月28日為公投日。中選會24日發布公告表示，經委員會議審議通過，將於5月27日發布投票公告。為配合公投法60天的法定查對期間，以及如符合規定、應於10日內為公投案成立公告的期程，提案領銜人應於3月19日前向中選會提出連署人名冊。

中選會指出，連署人名冊應於行政院人事行政總處公布的上班日及上班時間（上午8時到下午5時）向中選會提出，其餘時間不予受理。受理連署人名冊地點為中央聯合辦公大樓南棟（台北市徐州路5號）一樓後方，請於中央聯合辦公大樓南棟大樓後方停車場（近濟南路）進出卸貨。

中選會提醒，公投案提案人的領銜人或其代理人，送件前或送件後如需召開記者會，請於大樓玻璃門外本會規畫空間進行。為防疫需要，中選會於送件入口處設置簡易防疫站，並採實聯制，請送件人及相關工作人員全程戴口罩、配合量測體溫及進行手部消毒，並填寫姓名及連絡電話。

送件時，應由提案領銜人親自送件，如不克前來，應填寫委託書委託他人代為送件。連署人名冊應分直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市、區）別裝訂成冊向中選會提出。同日如有2案以上送件，則由中選會按先後開立送件序號單，所有名冊統一擺放中選會指定空間，請送件團體派員協同中選會人員共同保管。他們將依送件序號單的序號，逐案清點連署人名冊。

中選會 公投 行政院

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